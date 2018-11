Giulia Provvedi, prima foto col fidanzato: le parole del calciatore

By

Giulia Provvedi, arriva la prima foto in compagnia del fidanzato dopo il GF Vip: le parole del calciatore

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno. E così anche per Giulia Provvedi e il fidanzato Pierluigi Gollini è tempo di sorrisi e tranquillità dopo il trambusto che la loro relazione ha fatto al Grande Fratello Vip. Nelle scorse la coppia è infatti apparsa sui social finalmente unita, con tanto di bacio. A pubblicare lo scatto su Instagram ci ha pensato il calciatore in forza all’Atalanta. Poche ma assai zuccherose le parole che Pier ha dedicato alla cantante de Le Donatella: “🔗💘 @ledonatellaofficial #MyBaby“. Insomma, pare che la crisi sia superata e che i due, una volta che Giulia ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia, si siano chiariti.

Giulia e Pierluigi Gollini: voci sussurri e ipotesi

Voci, sussurri e ipotesi di tradimenti; è questo quello che Giulia ha dovuto affrontare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Un gossip che ha continuato a gonfiarsi (Deianira ha promesso che tornerà a parlare della vicenda) e che, ‘infiltratosi’ tra le mure della Casa, ha messo in crisi la cantante. Poi, qualche giorno prima della sua eliminazione, Giulia aveva ritrovato un po’ di tranquillità grazie a un paio di positive conferme arrivate dal cielo. Due i messaggi aerei che le hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Il primo dalla madre Monica, con scritto: “Pier ti ama, non credere ad altro”. Subito dopo è arrivato un velivolo spedito proprio dal calciatore dell’Atalanta con la scritta: “Ti amo come il primo giorno! Ti aspetto!”.

Gollini sui presunti tradimenti: “Io gioco a calcio, non con i sentimenti delle persone”

Mentre montava il gossip Gollini ha prima taciuto, poi quando il rumore del vociferare si è fatto troppo fastidioso, ha rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy. “Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere al caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità. Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia e che ho la coscienza pulita. Voglio guardare in faccia Giulia e parlare con lei. Lo farò con molta serenità perché la amo”.