Giulia Provvedi, aereo dal fidanzato e dalla mamma: ma Deainira non molla

Grande Fratello Vip: Gollini manda un aereo rassicurante alla fidanzata Giulia Provvedi

È tempo di rassicurazioni per Giulia Provvedi, la componente de Le Donatella. La gemella di Silvia Provvedi, dopo aver trascorso giorni difficili per via dei gossip sul fidanzato Pierluigi Gollini, ha finalmente avuto le risposte che cercava. Per la cantante e gieffina sono arrivati due aerei molto importanti nelle ultime ore. Il primo dalla madre Monica, con scritto: “Pier ti ama, non credere ad altro”. Subito dopo è arrivato un velivolo spedito proprio dal calciatore dell’Atalanta con la scritta: “Ti amo come il primo giorno! Ti aspetto!”. Parole che hanno reso felice Giulia, che ha abbracciato subito la sorella e tutti gli altri coinquilini della Casa. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio, perché Deianira Marzano ha promesso che tornerà a parlare del presunto tradimento di Gollini.

Deianira Marzano pronta a dire tutta la verità altrove

Deianira Marzano, web influencer ed ex concorrente di Saranno Isolani, doveva entrare nel Grande Fratello Vip per un confronto con Giulia Provvedi. Ma la diffida del portiere Gollini ha fatto saltare l’incontro, mandando su tutte le furie Deianira. Che, però, non si è persa d’animo e ha annunciato su Instagram che dirà presto la sua verità. Lo farà forse da Barbara d’Urso, alla quale ha mandato già un messaggio gli scorsi giorni?

Le parole di Pierluigi Gollini sul settimanale Spy

Prima di inviare l’aereo a Giulia Provvedi, Gollini ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy. “Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere al caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità. Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia e che ho la coscienza pulita. Voglio guardare in faccia Giulia e parlare con lei. Lo farò con molta serenità perché la amo”.