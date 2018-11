Deianira a Pomeriggio 5 conferma tutto su Gollini e Giulia e aggiunge nuovi dettagli

By

Pomeriggio 5, parla Deianira: nuovi dettagli sul presunto tradimento di Gollini ai danni di Giulia Provvedi

Deianira Marzano è tornata a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi, componente de Le Donatella. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip – quella nella quale l’ex concorrente di X Factor è venuta a conoscenza degli ultimi gossip sul fidanzato – la blogger ha mandato un video messaggio a Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5 Deainira ha confermato quanto detto già in precedenza su Instagram e aggiunto nuovi dettagli sulla vicenda. “Riconfermo tutto ciò che ho detto. Faceva lo stupidino a un tavolo di ragazze e si è poi allontanato con una bruna”, ha spifferato l’ex del reality show Saranno Isolani, come potete vedere nel video più in basso.

Le nuove dichiarazioni di Deianira su Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi

“Dopo che ho detto questa cosa delle persone vicino a lui mi hanno invitato a ritirare i video mentre altre ragazze mi hanno contattato e detto che questo calciatore è consono fare lo stupidino alle serate”, ha aggiunto Deainira Marzano. Che ha poi concluso: “Quella sera c’erano anche altri Vip di cui per il momento non faccio nomi, ne riparlerò quando verrò a Pomeriggio 5”. Insomma, la web influencer non ha fatto alcun passo indietro dopo il gesto del portiere dell’Atalanta. Gollini ha infatti riconfermato il proprio amore a Giulia Provvedi con un post su Instagram.

La dichiarazione d’amore di Gollini per Giulia Provvedi de Le Donatella

“Giulia sei fortissima! Così come lo è il nostro amore, ti amo e non vedo l’ora di riabbracciarti, io ti aspetto!”, ha scritto Gollini su Instagram.