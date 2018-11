Gollini, parla il fidanzato di Giulia Provvedi: “Ho la coscienza pulita”

Pierluigi Gollini rompe il silenzio dopo l’accusa di aver tradito Giulia Provvedi

Nel pieno della bufera mediatica, Pierluigi Gollini prova a difendersi dall’accusa di aver tradito Giulia Provvedi. Il calciatore dell’Atalanta parla al prossimo numero del settimanale Spy, in edicola dal 23 novembre. Accusato di aver mancato di rispetto alla concorrente del Grande Fratello Vip, il portiere non ci sta e confessa come stanno realmente le cose. Il tutto avviene mentre, all’interno della Casa più spiata d’Italia, Giulia è alla continua ricerca di un qualsiasi messaggio da parte dello stesso Gollini. Ma, come saranno andate le cose secondo la versione del calciatore atalantino? Di seguito le sue testuali dichiarazioni in merito a quanto avvenuto.

Gollini afferma di non aver mai tradito Giulia Provvedi

A smentire categoricamente tutti i pettegolezzi scatenati da una presunta testimonianza, ci pensa il fidanzato della Donatella. Ecco cosa rivela Gollini a Spy: “Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere al caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità“, continua poi confessando quello che è avvenuto veramente: “Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia e che ho la coscienza pulita. Voglio guardare in faccia Giulia e parlare con lei. Lo farò con molta serenità perché la amo”.

Pierluigi Gollini e Giulia non si incontreranno al Grande Fratello Vip

Oltre a riportare la sua personale versione dei fatti, Gollini rivela di non voler andare al Grande Fratello Vip per chiarire questa spiacevole incomprensione con la sua fidanzata. Dice: “La mia vita privata la curo tra le mura di casa, non andrò al GF Vip né da nessuna parte”. Dunque, dopo tale rivelazione, abbastanza importante, il programma condotto da Ilary Blasi metterà al corrente la Provvedi di quanto riportato dal suo Pier sulla nota rivista italiana?