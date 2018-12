Il vincitore del Gf Vip sarà inaspettato: “Monte campione della provocazione”

Vincitore Grande Fratello Vip 2018, spunta un nome a sorpresa come favorito

Mancano pochi giorni alla fine della terza edizione del reality show e scopriremo il vincitore del Grande Fratello Vip 2018. Un vincitore che sicuramente il pubblico voterà all’ultimo minuto, perché al contrario di quanto succedeva nelle precedenti edizioni quest’anno non c’è un nome che prevale nettamente sugli altri. C’è chi pensa che Francesco Monte sia il favorito, ma potrebbe esserci un vincitore inaspettato. Chi? Andrea Mainardi! A pensarlo è anche Mauro Coruzzi, che ospite di Ultime dalla casa ha così commentato lo chef, riferendosi anche ai suoi precedenti televisivi alla Prova del cuoco: “Era tra i vari cuochi quello più originale […] Per cui entra popolare ma già con una credibilità nel mestiere. Credibilità che viene appaiata poi alla bontà dei sentimenti di questa compagna che per lui è unica. Quale donna che guarda il Grande Fratello non vorrebbe sentirsi dire le frasi che lui ha dato alla compagna tutte le volte che ha potuto? È l’uomo ideale”.

Andrea Mainardi convince il pubblico: sarà lui il vincitore?

Ma i complimenti non si sono limitati ad Andrea come uomo innamorato, che sono proseguiti anche in un secondo momento. Coruzzi, che non ha avuto parole gentili per le Donatella e la loro madre, ha analizzato anche il suo percorso al Gf Vip 2018: “È completo in ogni suo aspetto. Ha sempre lavorato sottotono, non ha generato polemiche semmai le ha commentate. Non è uno di quelli che ami o odi, puoi solo volergli bene oppure disinteressartene perché magari non è coinvolgente dal punto di vista non so strutturale come nel caso appunto di Monte. Ma al tempo stesso ti chiedi poi tra i due chi meglio rappresenti un’identità oggi di uomo maturo, che ha una relazione molto seria e che ha fatto quella combinazione meravigliosa di appaiare il lavoro e la vita privata e non scinderli”. Queste parole suonano proprio come la descrizione del vincitore perfetto di un reality show. Inoltre al pubblico piacciono le persone che non hanno paura di esprimere sentimenti puri come l’amicizia e l’amore. Dunque a scippare il titolo di vincitore del Gf Vip 2018 a Monte potrebbe essere proprio Andrea Mainardi!

Gf Vip, Andrea Mainardi vincitore? “Il voto popolare pende verso lui”

È sicuramente un concorrente che è arrivato quasi in sordina in finale, parlando delle sue crisi e della nostalgia della fidanzata oppure aiutando sempre tutti nel gruppo. Secondo Coruzzi, Andrea ha portato i sentimenti in tv in maniera credibile: “È per questo che è più credibile. Ed è anche un probabile vincitore. Si premia alla fine anche colui che in qualche modo ti rappresenta un po’ di più. […] Il voto popolare pende verso Andrea”. E se da una parte l’ospite di Emanuela Gentilin ha parlato bene di Andrea Mainardi vincitore del Gf Vip 2018, dall’altra ha demolito la figura di Francesco Monte nel reality show. E non è stato di certo il primo a farlo.

“Monte campione della provocazione”, nuovo attacco al Gf Vip

Parlando del suo rapporto con Giulia Salemi, che potrebbe essere compromesso da mamma Fariba (che rivedremo prossimamente in TV!), Coruzzi ha detto: “Quando si è giovani è difficile che non nasca un’attrazione fisica. Però Monte è un campione delle provocazione. È al centro di un interesse ancora per me misterioso. Ma capisco che ha un suo perché. Però nel gioco attenzione perché se usi molte dinamiche puoi rimanere vittima della dinamica stessa del gioco. Quindi adesso ho il sospetto che sia molto favorito e quindi il presunto vincitore […] Dico solo che non sono per niente sicuro della sua vittoria, anzi ho la vaga idea che la vittoria andrà a un personaggio totalmente diverso a lui. Il suo opposto semmai”. L’opposto di Francesco potrebbe essere proprio Andrea. Se il primo non riesce a vivere serenamente le relazioni al momento, il secondo non smette di dichiarare il suo amore per Alessandra. Quindi sarà proprio Andrea Mainardi il vincitore del Gf Vip 2018? Ma a proposito di sentimenti, ieri Fabio Basile ha fatto delle clamorose rivelazioni su Giulia Provvedi e sulla sua fidanzata!