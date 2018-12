Gf Vip 2018, Donatella sotto attacco: “Cosa fanno nella vita oltre ai reality?”

Duro attacco alle Donatella al Gf Vip 2018: le parole che non piaceranno a Giulia e Silvia

Lunedì ci sarà la finale del Gf Vip 2018, Silvia Provvedi è tra i finalisti mentre Giulia è stata eliminata. Le Donatella sono state duramente attaccate oggi da Mauro Coruzzi, che ospite di Ultime dalla casa ha detto la sua non solo su di loro, ma anche sulla loro madre. È proprio parlando di genitori che si è spostato il discorso da Giulia Salemi alle Donatella. Emanuela Gentilin aveva infatti posto una domanda sulla Salemi e sua mamma. Il suo ospite ha estesto però la risposta su Fariba anche alla mamma delle Donatella: “Sembra che la madre abbia incentivato la figlia a procedere, come dire. È una personal trainer, o manager non lo so. Questo potrebbe essere ampliato anche a un’altra madre, quella delle Provvedi. […] Sono molto spesso delle madri non dico frustrate che è una parola fuori luogo ma delle madri che hanno voglia di far emergere le loro figlie”.

Gf Vip 2018, la mamma delle Donatella nel mirino di Mauro Coruzzi Coruzzi

Coruzzi ha specificato che questa voglia di far emergere le figlie non sarebbe neanche basata su talenti nello spettacolo, ma unicamente sulla bellezza e sulla malizia. Forse con queste riflessioni ha voluto riferirsi solo a Fariba? Forse no, perché con la madre delle Donatella non ci è andato più leggero. Come neanche con loro due! L’ospite di Ultime dalla casa ha proseguito il suo discorso dicendo che probabilmente questi interventi delle mamme non sono del tutto accettabili dal punto di vista etico. Tuttavia, le due mamme sono state molto presenti al Gf Vip (e Fariba potrebbe sbarcare presto in un altro reality show!). “Anche quando la madre delle Provvedi ha fatto un discorso alle ragazze vedi una madre intanto che sembra una sorella, vedi una donna che non accetta il passare del tempo. Non perché debba essere brutta per forza perché anziana o più grande. Ma c’è una forma quasi caricata a pallettoni di riuscire a ottenere degli obiettivi in realtà senza lavorare”, ha affermato Mauro Coruzzi.

Mauro Coruzzi attacca Le Donatella: “Cosa fanno oltre ai reality?”

E poi c’è stato l’affondo a Giulia e Silvia Provvedi, che spesso ha sottolineato nella Casa di non voler passare come una ragazza debole. Il conduttore radiofonico si è così espresso sulle due ragazze, che però piacciono al pubblico per il loro rapporto forte e indissolubile: “Non è un messaggio positivissimo? Secondo me no, perché Le Donatella tanto carine e tanto belle nella vita cosa fanno oltre ai reality?”. Non si è limitato a questo, perché ha parlato anche del loro percorso nel reality. Come ben sappiamo Silvia è stata spesso al centro dell’attenzione, di lei e Corona si è parlato praticamente ovunque. Di Giulia si è parlato anche recentemente a causa delle segnalazioni giunte da Deianira. In più le due gemelle si sono rese protagoniste anche di litigi con colonne portanti della casa e molti pensano che Giulia sia stata eliminata per colpa degli adulti del gruppo.

Silvia Provvedi al Gf Vip: “Per me è un po’ trasparente”

Ma nonostante questo, Mauro Coruzzi pare non si sia accorto di loro nella Casa del Gf Vip: “Silvia? Non so ancora quale è una e quale è l’altra. Ti basta o vuoi che aggiungiamo qualcosa? Per me è un po’ trasparente. Non ho idea di che cosa facciano nella vita, so solo che sono molto carine. Ma l’Italia è piena di ragazze carine e di madri molto coraggiose che le propongono”. Il pensiero del conduttore è arrivato forte e chiaro al pubblico del Grande Fratello Vip. Adesso starà a Silvia e Giulia dimostrare, se vorranno, che non sanno fare solo le concorrenti dei reality show.