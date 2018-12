Fabio Basile e la nuova fidanzata Daria: parole che spiazzano (c’entra pure Giulia)

Daria è la nuova fidanzata di Fabio Basile: l’intervista a Ultime dalla casa dopo il Gf Vip 2018

Fabio Basile e la nuova fidanzata Daria sembrano innamoratissimi l’uno dell’altra e questo a sorpresa, bisogna dirlo, visto che tutti al Grande Fratello Vip 2018 avevamo gli occhi puntati su Fabio e Giulia senza immaginare che lo sportivo fosse affezionatissimo a una persona fuori. A chiarire tutto e a raccontare come stanno andando le cose è stato proprio lui durante l’ultima puntata di Ultime dalla casa andata in onda. “Nella casa – ha così esordito Basile – ho portato un po’ di me stesso, tante volte non mi si è visto tanto… Tornassi indietro rifarei lo stesso percorso. A me non piace litigare, provarci con le ragazze fidanzate, quello che un po’ alla gente purtroppo piace. Sono nato per combattere, non per fare programmi televisivi. Per me è stata un’esperienza veramente grande, qualcosa tornerà di quei giorni là”. Fabio Basile insomma si dice soddisfatto, e ha tutti i buoni motivi per esserlo, visto che alla fine del programma c’era anche Daria ad aspettarlo.

Fabio Basile e Giulia Provvedi al Gf Vip? “Provavo un affetto diverso”

Gli occhi dei telespettatori sono tutti puntati sulle ultime parole di Francesco Monte dopo che Giulia Salemi è uscita dalla casa. Parole che fanno molto discutere e di cui sicuramente si tornerà a parlare nei salotti televisivi. Ciò non vuol dire tuttavia che Fabio e Daria non siano una coppia da gossip, diciamo così, visto che il ragazzo è stato senz’altro un bel concorrente e anche un bell’esempio (a differenza delle critiche ricevute) per molti. Dopo aver parlato della sua malattia – “Una cosa difficile da superare, un miracolo da Dio”, ha dichiarato – Fabio si è soffermato prima su Giulia Provvedi e poi sulla sua Daria: “Giulia è una ragazza bellissima, è una bravissima ragazza. Mezza sbandata no, diciamo che provavo un affetto diverso rispetto agli altri. Però comunque io sono uscito, avevo una ragazza che mi aspettava, non ero fidanzato quando sono entrato”. E ha fatto bene, nonostante questo, a non andare oltre con nessuno.

Fabio Basile e Daria, una coppia innamoratissima: “Preso e messo KO”

“Ci siam visti due giorni prima di entrare – così Fabio ha parlato di Daria –, però due sere sono poche. Non vi nego che è scattato qualcosa per Giulia ma lei è fidanzata. Lei è campionessa del mondo di judo; è stato molto difficile aspettarla, però quando l’ho rivista tre giorni fa guardandola negli occhi la prima cosa che ho detto è stata ‘Ho fatto bene’. Sono preso e messo KO”. Delle bellissime parole che Daria avrà sicuramente apprezzato. A proposito di coppie vi ricordiamo che proprio ieri Andrea è entrato in crisi al punto che gli altri concorrenti son dovuti intervenire, che Martina ha svelato un po’ di cose interessanti su Jane ed Elia e che Stefano e Benedetta sembrano vicinissimi a un passo importante. Ne avete insomma di cose su cui aggiornarvi prima della finalissima. Per quanto riguarda Daria e Fabio, tanti auguri!