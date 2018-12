Uomini e Donne, Eugenio e Francesca news: messaggi speciali nella notte

By

Francesca ed Eugenio di Uomini e Donne: vacanza romantica per la coppia

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia formano una delle coppie più longeve del programma Uomini e Donne. Non solo si sono scelti, ma hanno messo su una bellissima famiglia perché l’amore che li lega non vacilla mai. Sì, il loro amore si rafforza giorno dopo giorno e adesso stanno passando una vacanza romantica a Istanbul, città in cui i due piccioncini si sono scambiati dei messaggi molto dolci. Quello di Francesca ha colpito particolarmente le sue fan, che hanno scritto una marea di bellissimi commenti su di lei e su quella storia d’amore che è riuscita a costruire insieme al suo Eugenio.

La dedica speciale di Francesca a Eugenio

Su Instagram, Francesca Del Taglia ha fatto sapere ai suoi follower di star passando dei momenti speciali con Eugenio Colombo, al quale ha scritto questa dedica d’amore: “I veri momenti d’amore sono privi di parole. Quando provi davvero amore, l’amore crea attorno a sé una tale luminosità che esprime tutto quello che tu non riesci a dire e anche quello che non può mai essere detto”. Una coppia che fa sognare come quella formata da Luca e Ivana: l’ex tronista, dopo Uomini e Donne e il Gf Vip, è riuscito a fare dei passi importanti con la sua fidanzata.

Uomini e Donne news, Eugenio Colombo parla del suo viaggio con Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo ha spiegato, sempre su Instagtam, di aver scopero una città magnifica: “Prima di venire qui a Istanbul, mi dicevo che era una delle città più belle e strane al mondo. Non riuscivo a immaginarmela. E solo dopo aver trascorso qualche giorno e aver visto una minuscola parte, non posso far altro che confermare tutto quello che mi avevano detto. È un viaggio che consiglio perché è uno stile di vita unico e particolare. Nulla a che vedere col nostro. Cultura diversa, idee diverse… Ma è proprio questo il bello di viaggiare!”.