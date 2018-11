Luca e Ivana oggi, momento speciale per la coppia: “Ci ho sempre creduto”

News Luca e Ivana oggi: un momento stupendo per la coppia

Oggi per Ivana e Luca è un giorno speciale. La loro storia d’amore non ha conosciuto mai dei momenti di crisi e si rafforza giorno dopo giorno, mese dopo mese. Adesso sono passati ben 11 mesi da quando hanno deciso di ufficializzare il loro fidanzamento. Nella Casa del Grande Fratello Vip, si piacevano tanto, è vero, ma hanno deciso di frequentarsi sul serio solo una volta terminata l’esperienza televisiva. Anche perché Ivana Mrazova doveva chiudere tutto col suo ex fidanzato. Non appena ha risolto quelle sue questioni lasciate in sospeso, Ivana ha deciso di mettere tutta sé stessa per la costruzione della sua storia con Luca Onestini. E oggi sono più felici che mai!

Ivana Mrazova e Luca Onestini, dediche speciali su Instagram

Hanno deciso di festeggiare il loro undicesimo mese di fidanzamento a Zanzibar. 11 mesi d’amore l’11/11. Una coincidenza, questa dei numeri, che ha reso ancora più speciale la loro giornata. Entrambi hanno voluto immortalare questo momento con delle frasi pubblicate su Instagram. Ivana ha scritto: “Oggi 11/11 festeggiamo i nostri 11 mesi insieme nel posto più bello che io abbia mai visto. Ho sempre creduto nel destino e adesso ci credo ancora di più! Vivendo il più bel sogno nella realtà”. Sembravano proprio destinati a diventare una coppia, Luca e Ivana, perché hanno cominciato ad amarsi al Gf Vip, dopo che l’ex tronista era stato lasciato da Soleil Sorge. Questa di Ivana e Luca è una storia d’amore che può avere degli elementi in comune con il rapporto creatosi tra Benedetta e Stefano del Grande Fratello (e adesso sembra pure che ci sia stato un bacio!).

Luca sempre più innamorato di Ivana: vero amore per la coppia del Gf Vip

Anche Luca Onestini ha scritto un messaggio su Instagram: “Vieni con me. Tienimi la mano e scappiamo insieme. Abbiamo 11 mesi da festeggiare! Qualcosa o qualcuno ha deciso che tutto questo avvenisse oggi: l’11/11. Chiamiamolo Libro della vita, disegno superiore, Dio, destino o semplicemente casualità. Fatto sta che il tutto è assolutamente magico”. La favola continua per una delle coppie più belle nate al Grande Fratello!