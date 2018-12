Gf Vip, Andrea lascia la casa: in ospedale per incidente domestico, ecco cos’è successo

By

Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura setto nasale, le ultime news sul Gf Vip 2018

È successo tutto nella notte al Gf Vip 2018: Andrea Mainardi ha dovuto lasciare momentaneamente la casa perché è andato a sbattere contro al vetro della veranda. Si tratta tuttavia di un’uscita momentanea perché il Grande Fratello Vip non ha rilasciato comunicati sull’eliminazione del concorrente, e dubitiamo li rilascerà, visto che tutto sembra essere andato per il meglio.

Gf Vip 2018, tutto è successo nella notte: all’inizio problema sottovalutato

Inizialmente i ragazzi credevano che si trattasse di un semplice colpo dato al vetro; solo successivamente Andrea ha iniziato ad accusare dolori fortissimi che hanno spinto la produzione a intervenire: si tratta probabilmente di frattura al setto nasale. Al momento la notizia è stata data solo dal sito Il Tempo ma saranno in moltissimi a parlarne, visto che Andrea, questa settimana in crisi a tal punto da spingere anche gli altri concorrenti a intervenire, è uno dei favoriti per la vittoria.

Le ultime news sul Grande Fratello Vip 2018

Intanto continuano le polemiche sul Gf Vip 2018 e sui suoi protagonisti: le ultime news su Elia e Jane, e le voci su di lui, non fanno pensare a un futuro roseo tra i due. Anche le ultime dichiarazioni rilasciate su Francesco Monte da parte di un noto volto televisivo non fanno sperare in un futuro con Giulia Salemi. Quest’ultima al momento è davvero pensierosa e qualche notte fa ce lo ha ampiamente dimostrato: staremo a vedere come si metteranno le cose. Intanto avete saputo dove finirà un’ex amatissima gieffina? Non si parla che di lei! Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati su tutto! Ora vi lasciamo a con un po’ di tweet sull’accaduto:

#gfvip Mi preoccupo per Andrea? Non è che l’hanno ricoverato per tenerlo una notte sotto osservazione? I ragazzi nn ne hanno parlato perchè nn potevano — Anna Maria (@AnnaForlenza) December 8, 2018

Andrea si fa male sbattendo forte il naso e il labbro

contro la vetrata con il labbro che inizia a gonfiarsi!!!

i medici gli hanno fatto mettere subito il ghiaccio

e detto che non si deve assolutamente sdraire

Che botta!!! Forza e coraggio Andrea #GFVIP — SNK 新日本企画 (@ShinNihonKikaku) December 8, 2018