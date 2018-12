Giulia Salemi: aereo al Gf Vip per Monte? Ecco perché non lo ha ancora fatto

Giulia Salemi dopo il Gf Vip non smette di pensare a Francesco Monte: la richiesta di aiuto ai fan

Giulia Salemi, uscita dal Grande Fratello Vip, non ha che occhi e orecchie per Francesco Monte. L’italo-persiana, pur avendo ammesso di essere stata sommersa dagli impegni dopo il reality, continua a seguire il suo amato servendosi dell’aiuto dei social e dei fan. Giulia sta infatti continuando infatti a mandare su Instagram richieste di aiuto ai suoi follower, chiedendo di essere taggata in foto e video che raccontano e mostrano quello che Monte fa in sua assenza in Casa. Agli utenti che la seguono la Salemi si è rivolta anche per organizzare una sorpresa a Francesco. Che cosa? Giulia aveva pensato di mandare un aereo/messaggio al tarantino. La sorpresa, però, pare dovrà attendere.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi non riesce a mandare un aereo a Francesco Monte: la sorpresa si fa attendere

Un aereo al Gf Vip per Francesco Monte? “Me lo state chiedendo tutti. È da martedì che ci provo… non c’è verso” ha spiegato Giulia Salemi con un video pubblicato su Instagram stories. La showgirl, a tal proposito, ha confessato di aver chiesto aiuto anche ai suoi fan (le Fiabe, i Fralemi, e tutti i team e i gruppi che hanno seguito e supportato lei e Francesco Monte al Grande Fratello Vip). “Non si può mandare un aereo, non ci sono aerei” ha poi aggiunto “Abbiamo guardato anche altre compagnie ma niente”.

Visualizza questo post su Instagram #giuliasalemi non riesce a mandare un aereo a #francescomonte al #GFVip Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Dic 8, 2018 at 2:09 PST

Giulia Salemi prende le distanze da Fariba: Mia madre? “Non invitatela più in TV”

Giulia Salemi fuori dalla Casa del Gf Vip ha chiaramente preso le distanze da quanto detto e fatto dalla madre Fariba in TV mentre lei era ancora una concorrente del reality. In un’intervista rilasciata al settimanale Spy Giulia ha dichiarato: “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. Sono capace di difendermi e di sostenermi da sola, le chiedo solo di lasciarmi vivere”.