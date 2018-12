Francesco e Giulia Gf Vip, nessun futuro? La Capriotti (che conosce lui) parla chiaro

Gf Vip 2018, Francesco e Giulia: il futuro della coppia secondo Cecilia Capriotti

In una delle ultime puntate di Ultime dalla casa Emanuela Gentilin ha intervistato la frizzante Cecilia Capriotti che non si è risparmiata su nessuno, neanche su Francesco e Giulia. Non si tratta di un’opinione come le altre, chiariamolo subito, perché Cecilia ha avuto modo di conoscere Francesco all’Isola dei Famosi e quindi ha potuto farsi un’idea più completa rispetto ad altri opinionisti invitati sinora. A dirlo è stata proprio lei che infatti del percorso di Francesco ha sottolineato anche aspetti diversi da quelli legati al suo rapporto con la Salemi.

Francesco Monte e Giulia Salemi: “Lui ha peccato un po’ di non trasparenza”

“Ho avuto modo di conoscerlo all’Isola – queste le sue parole alla Gentilin – anche se per un breve periodo. Francesco è sicuramente un bravissimo ragazzo. Mi era molto al cuore in quanto lui ha perso la mamma da ragazzo, quindi questa lieve malinconia nei suoi occhi, il fatto che non l’abbia comunque superato… Ho visto un bel percorso anche a livello psicologico, questo mi è particolarmente a cuore”. Ma c’è un però, e lo potete leggere subito: “Per quanto riguarda Monte come persona penso che sia un bravo ragazzo però ha peccato un po’ di non trasparenza, nel senso che pensava un po’ troppo al giudizio a casa, si è fatto condizionare”. Queste, alcune delle dichiarazioni della Capriotti che però cozzano un po’ però con i discorsi fatti più volte da Francesco proprio alla Salemi: in una delle tanti liti infatti il ragazzo arrivò a tirare in ballo Cecilia Rodriguez mentre rimproverava a Giulia proprio di dar retta troppo ai follower e a ciò che si diceva fuori.

News Francesco e Giulia Gf Vip: “Vedo un ragazzo quasi rassegnato a questo corteggiamento”

La Capriotti però si è mostrata sicura di quanto affermato sul concorrente: “Penso che quando ci sia una passione non ti puoi imporre dei comportamenti che non ti appartengono. Quando c’è la passione, esce fuori e non pensi al giudizio degli altri. Non lo vedo molto preso. Vedo un ragazzo quasi rassegnato a questo corteggiamento che è più da parte di lei che da parte sua”. L’impressione in effetti è quella che abbiamo avuto un po’ tutti, e le ultime parole di Monte dopo l’uscita di Giulia non fanno bene sperare. “Sicuramente è nato qualcosa – ha proseguito Cecilia parlando con la conduttrice –, è nato un bel rapporto tra di loro, però non vedo questo grande amore e questa gran passione: io lo pensavo sin dall’inizio! Proprio perché l’ho conosciuto all’Isola anche parlando della sua ex ho visto nei suoi amore, delusione, cioè ho visto dei sentimenti forti, cosa che non vedo per Giulia. Non vedo un innamoramento”.

La frecciatina di Cecilia a Giulia Salemi: “Furbetta”

Francesco non ha mai detto di essere innamorato e questo atteggiamento è stato spesso motivo di contrasti con la Salemi che è stata criticata non poco da Cecilia per alcune scelte fatte in diretta: “Lei [Giulia Provvedi ndr] si è offerta di andare al televoto ma l’altra non doveva permetterlo perché star lì a dire ‘No, dai ci vado io’… Ma se tu hai intenzione devi comunque dire ‘Guarda, facciamo pari o dispari!’… Giulia Salemi è stata un po’ furbetta, l’altra si è sentita un po’ troppo sicura in quanto pensava di non uscire”. Non si può dare completamente torto alla Capriotti, visto che in molti hanno contestato il poco coraggio di Giulia, peraltro recentemente intervenuta su alcune critiche piuttosto pesanti sulla sua storia d’amore con Monte. Proprio alla storia invece sarebbe meglio concedere il beneficio del dubbio perché magari i due fuori si troveranno benissimo, chi lo sa! A proposito di futuro del Gf e dei suoi partecipanti, avete letto le ultimissime sul primo concorrente del Gf Vip 2019 e soprattutto cosa sta per succedere alla sempre più cliccata Giulia De Lellis?