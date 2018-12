Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi 2019? Le ultime parole spiazzano

Isola dei Famosi 2019 concorrenti: nel cast anche Giulia De Lellis

Se siete appassionati di Ultime dalla casa e siete fan di Giulia De Lellis avrete senz’altro notato quello che vi stiamo per dire e magari state cercando informazioni sul naufragio effettivo dell’ex di Damante all’Isola dei Famosi 2019. Cos’è successo esattamente? Semplice: ancora una volta si è dato per scontato che la web influencer, oggi all’apice della sua carriera e felicissima con Irama, sarà una delle concorrenti della prossima edizione. A parlare è stata proprio la conduttrice Emanuela Gentilin che ha rilanciato il pettegolezzo mentre parlava col divertente Mauro Coruzzi, più noto quando veste i panni dell’irriverente Platinette. Ma veniamo al dunque.

Giulia De Lellis all’Isola 2019: l’intervista a Mauro Coruzzi e le parole della Gentilin

Mauro ed Emanuela Gentilin stavano parlando del Grande Fratello Vip 2018 e di come il concetto di Vip sia cambiato: l’idea di Coruzzi è che vedremo sempre più influencer in televisione. E non solo quelli, aggiungiamo noi: lo stesso Andrea Mainardi, recentemente in crisi al Gf Vip al punto da spingere tutti gli altri concorrenti a intervenire, non era infatti un volto notissimo. E lui è solo uno dei tanti che vengono in mente. Dai toni dell’opinionista comunque abbiamo notato una certa vena polemica: “Andremo verso i reality fatti dagli influencer, che è un altro mestiere… i nuovi Vip. Anche lì il mistero regna sovrano… perché tre milioni e mezzo seguono una persona che non è in questo caso Giulia ma cito un’omonima, la De Lellis, sapere che colore…”. L’interruzione della conduttrice la dice lunga sul cast dell’Isola: “Che tra l’altro la De Lellis sarà all’Isola!”, queste le sue parole.

Isola dei Famosi, cast nuova edizione: Giulia colpaccio per il programma

Coruzzi sembra non aver recepito perché ha continuato a parlare di influencer ignorando il pettegolezzo: “Se la direzione è quella ci troveremo ad avere a che fare con della porta testimonial di un mondo che francamente non esiste. Noi seguiamo i social per vivere la vita degli altri? Bisogna cominciare a capire se è vero!”. Nessuna conferma ufficiale insomma, però non si tratta di una frase su cui sorvolare. Avere Giulia all’Isola dei Famosi sarebbe un colpaccio per Alessia Marcuzzi perché ormai la De Lellis, qualche tempo fa apparsa piuttosto pensierosa pensando a Irama, ha acquisito una popolarità che supera di gran lunga quella di certi Vip-Nip che ci propinano. E se avete voglia di scoprire altro su nuovi reality e concorrenti, forse è il caso che diate un’occhiata alle ultimissime sul primo presunto concorrente del Gf Vip 2019!