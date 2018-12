Jane ed Elia, solo prese in giro? “Cose inequivocabili”, lo scoop di Francesco Mogol

Elia e Jane, news dopo il Gf Vip 2018: parla Francesco Mogol

Su Elia e Jane sono stati scritti fiumi e fiumi di parole e sicuramente molti altri se ne scriveranno, visto che i due continuano ancora ad essere tra i personaggi più amati (ma anche tanto criticati) del Grande Fratello Vip 2018. A dire qualcosa di più su questa coppia, o comunque su questa relazione, è stato Francesco Mogol durante Ultime dalla casa a Emanuela Gentilin: le sue sono state parole che hanno senz’altro destato curiosità nei telespettatori perché alla fine del programma ha anche svelato un pettegolezzo piuttosto curioso. Cos’avrà detto di così tanto interessante l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2011? Leggiamolo subito.

News Jane ed Elia, dopo il Gf Vip lei cerca casa? I gossip di Francesco Mogol

Francesco Mogol ha confermato quanto già circolato in rete negli ultimi giorni: “Sta cercando casa [il riferimento è a Jane ndr], non ha la casa perché – come sappiamo – non è più nella casa del suo ex fidanzato Gianmarco. In questo momento mi pare di aver capito che sta dormendo con il padre di suo figlio. Quindi che ne sappiamo, magari rinasce addirittura un nucleo familiare nuovo!”. Non c’è dubbio insomma che l’opinionista sia piuttosto informato sulla bellissima Jane Alexander. D’altra parte Ultime dalla casa ci ha già abituato a dei pettegolezzi ghiottissimi: avete letto tutti ad esempio le ultime confessioni di Martina Hamdy sulle strategie dei concorrenti? E che dire invece delle rivelazioni di Fabio Basile su Giulia Provvedi? Proprio il programma ha svelato anche delle importanti news su Giulia De Lellis. Insomma ne abbiamo sentite tante e altrettante ve ne riporteremo. Ma veniamo a Jane ed Elia.

Elia Fongaro prende in giro Jane? Hai un po’ una nebbia perché sei molto innamorata”

“Ha fatto anche lei – così Francesco Mogol ha continuato a parlare di Jane – un bellissimo Grande Fratello. Va detto perché ha fatto delle scelte, si è messa in gioco, ha rischiato, se n’è presa la responsabilità e quindi ha meritato il rispetto da parte del pubblico e delle persone”. Parole meno dolci invece per Elia Fongaro, recentemente al centro del gossip proprio per un segreto svelato dalla già citata Martina: “Però incredibilmente continuava a difendere Elia [il riferimento è alla partecipazione di Jane a Mattino Cinque ieri mattina ndr] dicendo ‘No, non è vero che Elia ha fatto strategie, ti sbagli!’. Si girava, mi guardava, continuava a ribattere e io le ho detto ‘Guarda che secondo me hai un po’ una nebbia perché sei molto innamorata di Elia e non riesci a vedere la realtà dei fatti’“. Le stesse parole che molti hanno riservato a Giulia Salemi, viste le ultime dichiarazioni di Francesco Monte.

Gf Vip 2018, Elia e Jane: non tutti credono alla coppia, Francesco Mogol attacca il concorrente

“Elia – ha proseguito Francesco Mogol – ha fatto vedere delle cose che sono inequivocabili: quando si sono lasciati e lei era disperata e piangeva, lui ha chiuso la porta ridendole in faccia, poi dopo cinque minuti è andato in trasmissione. Un ragazzo preso direbbe ‘Guarda mi è dispiaciuto, la mia fidanzata, la mia donna…’. E invece…”. Insomma questa storia non lo convince proprio, soprattutto a fronte di quello che ha saputo: “Gira voce dietro le quinte che tra Jane ed Elia non ci sia stato ancora il momento diciamo X, insomma che non abbiano ancora dormito ufficialmente insieme. Sembrerebbe un’indiscrezione abbastanza solida, potremmo dire”. “Li teniamo d’occhio”, ha chiosato la Gentilin. Voi tenete d’occhio le ultimissime sul primo concorrente del Gf Vip 2019 perché sono davvero ghiotte!