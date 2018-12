Francesco Monte non vedrà Giulia dopo il Gf Vip: concorrenti stupiti, lei non lo sa?

Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo il Gf Vip non si vedranno subito

Abbiamo recentemente scoperto che Francesco Monte non vedrà Giulia Salemi subito, cioè non passerà con lei la notte appena finirà il Gf Vip 2018. Starete pensando che forse abbiamo capito male e che magari si tratta di una voce di corridoio infondata; in realtà a parlare è stato proprio Francesco con gli altri concorrenti dopo che questi gli avevano fatto delle domande ben precise. Inutile dirvi che tutti sono rimasti quasi senza parole perché credevano che mai avrebbero ricevuto una risposta del genere. In effetti è una cosa quasi scontata: se due persone sono state per tanto insieme davanti alle telecamere, perché rimandare la prima volta in cui avrebbero potuto stare insieme? Ma facciamo un resoconto.

Le dichiarazioni su Giulia che hanno spiazzato Silvia e Andrea: Francesco starà col papà e col fratello

A riportare le news è Il Vicolo che scrive chiaramente che Francesco “non andrà in albergo ma dormirà direttamente a casa sua, in compagnia del padre e del fratello”. Silvia e Andrea non hanno reagito molto bene perché si aspettavano che Francesco avrebbe passato la notte con la sua “Fiaba”, e invece no: “Giulia la vedrò martedì”, queste sono state le sue parole. I fan non sembrano aver preso bene la notizia (che non si è ancora diffusa nel Web), anche perché qualche notte fa Giulia non è stata proprio al massimo della forma; leggete ad esempio questo tweet risalente a qualche ora fa:

Francesco Monte non passerà la prima notte fuori dal GF con Giulia Salemi pic.twitter.com/ynA8PvbOJC — Francesca (@Fr4ncyTUrry) December 9, 2018

Le ultime news sul Gf Vip 2018 e sui concorrenti

Che Francesco abbia detto qualcosa che farà discutere è cosa certa, insomma. Non abbiamo certezze invece sulla reazione di Giulia Salemi che al momento sembra non aver letto la notizia e non aver saputo quindi delle intenzioni di Francesco (a meno che non si siano parlati prima che lei uscisse). Staremo a vedere cosa succederà!