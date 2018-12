Andrea Mainardi vince il Grande Fratello Vip 2018? L’outsider ruba il posto a Walter

Grande Fratello Vip 2018, il vincitore è Andrea Mainardi? Walter a rischio

Ormai siamo arrivati alla finale e una domanda ce la siamo fatta un po’ tutti: Andrea Mainardi vince il Grande Fratello Vip 2018 oppure no? Perché proprio lui? Se siete spettatori accaniti del Gf Vip e dei reality show in generale dovreste sapere che in genere vince proprio colui che non si espone troppo. Quelli che muovono le dinamiche del gioco infatti restano tutti fuori e solo in pochi casi chi è amatissimo riesce a vincere senza problemi: pensate ad esempio alla vittoria di Raz Degan all’Isola dei Famosi 2018. C’è una parte di pubblico che però non apprezza quelli come Raz e che preferisce le persone più tranquille: ne sono esempi le vittorie di Sabrina Mbarek, Alessia Macari ecc. Di queste persone fanno parte anche Andrea Mainardi e Walter Nudo che con la loro compostezza sembrano aver stregato, almeno a nostro avviso, i fan della trasmissione.

Andrea Mainardi vincitore del Gf Vip 2018? Un sorriso che conquista il pubblico

Finora Andrea è stato un concorrente che pur non avendo creato chissà quali dinamiche è riuscito a fare da collante tra i vari gruppi e a farsi apprezzare da tutti per la sua simpatia e per la sua solarità. Mainardi non ha solo cucinato in casa, ha parlato con tutti di qualsiasi cosa, ha detto la sua quando c’era da dirla – pensate al suo litigio con Francesco di notte – e ha fatto tante cose che pur non avendo rappresentato materiale su cui costruire una puntata lo hanno comunque dipinto come un bravissimo ragazzo agli occhi del pubblico. Ci sono tutti gli ingredienti insomma perché al Grande Fratello Vip 2018 Andrea Mainardi possa vincere. Dall’altra parte c’è Walter che pure è un osso duro: su di lui sono emerse voci anche molto negative ma la sua storia emozionante con Celine e la sua meditazione (che pure qualcuno ha considerato una strategia bella e buona) hanno lasciato senz’altro il segno.

La classifica del Grande Fratello Vip 2018: finalissima tra Walter e Andrea?

In finale ci sono anche Francesco Monte, Silvia Provvedi e si deciderà domani chi andrà tra Benedetta Mazza e Stefano Sala, intanto finiti al centro del gossip per delle polemiche che sicuramente avranno degli strascichi anche dopo il Gf Vip 2018. Francesco è forse il terzo più accreditato per la vittoria, anche se il suo rapporto con Giulia Salemi non ha fatto uscire dei lati bellissimi del suo carattere (lei intanto l’altra notte non riusciva a dormire). C’è poi Silvia, che con Giulia ha vinto L’Isola dei Famosi, ma in quanto a preferenze rispetto ad Andrea e Walter non ci metteremmo la mano sul fuoco. La nostra classifica è la seguente:

Walter Nudo; Andrea Mainardi; Francesco Monte; Silvia Provvedi; Stefano Sala.

Qual è invece la vostra? Andrea Mainardi vince il Gf Vip? Oppure sarà Walter a soffiargli lo scettro?