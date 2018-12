Stefano e Benedetta, piovono critiche al Gf Vip 2018: “Bellezza priva di contenuto”

Stefano e Benedetta in finale: Platinette intervistato dalla Gentilin a Ultime dalla casa

Mauro Coruzzi, più noto come Platinette, è stato ospite del programma Ultime dalla casa di Emanuela Gentilin e ne ha avute un po’ per tutti, nel senso che, come al solito, non si è tirato indietro quando ha dovuto criticare fortemente qualcuno e lo ha fatto offrendo dei punti di vista interessanti e condivisibili. Le critiche di Mauro sono state indirizzate tra gli altri a Stefano e Benedetta che questa settimana sono al televoto; entrambi infatti si stanno giocando il posto per la finalissima, già occupato da quattro persone: Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo. Solo uno tra Sala e la Mazza potrà aggiungervisi e sarà senz’altro una sfida all’ultimo voto, anche se forse il vincitore pensiamo di conoscerlo.

Platinette critica aspramente Stefano e Benedetta: “Bellezza priva di contenuto”

Dovessimo scommettere infatti scommetteremmo su Stefano che è riuscito a emergere molto di più rispetto alla Mazza. Ma veniamo al dunque: le parole di Platinette su Stefano e Benedetta sono state dure, anche se non si può dire siano state azzardate o inappropriate. “I belli – queste le parole dette alla Gentilin – si giocano la carta. Sembra più un televoto tra belli, qui vince chi è più bello o chi è più bella. A parte le vicende del ragazzo… La cosa più inquietante è che la bellezza sia in questo caso totalmente priva di contenuto. Nel senso che non abbiamo capito durante la loro permanenza chi sono. Che vinca il più bello!”. Non è la prima volta che vengono mosse critiche del genere a Stefano e Benedetta, e le ultimissime su Dasha e Stefano hanno riacceso i riflettori proprio su di loro e sulla loro relazione: non sappiamo cosa deciderà di fare Sala ma è certo che la sua decisione sarà criticata a prescindere da cosa deciderà di fare.

Gf Vip 2018, per Platinette “frattura tra chi ha qualcosa da dire e chi no”

La stessa cosa è già successa a Francesco Monte, le cui ultime parole su Giulia Salemi hanno fatto parecchio discutere il popolo del Web. Insomma nessuno sarà mai esente da critiche negative e questo lo sappiamo bene tutti dopo anni e anni di reality e talent show. Per Platinette inoltre quest’edizione è stata anche quella di chi ha qualcosa da dire e di chi invece proprio non ha dato nulla: “Pregi di altra natura – queste le parole di Mauro sui pregi del programma – sono di aver determinato una frattura molto netta tra persone che hanno qualcosa da dire e Vip cosiddetti che non hanno nulla da dire”. E se pensate che anche Andrea Mainardi, finito in ospedale per via di un incidente, sia stato uno dei bersagli di Platinette vi sbagliate di grosso.

Le belle parole su Andrea Mainardi: “Il voto popolare pende verso di lui”

“È l’uomo ideale – queste le sue parole –, è completo in ogni suo aspetto. Ha sempre lavorato sottotono, non ha generato polemiche semmai le ha commentate. Non è uno di quelli che ami o odi, puoi solo volergli bene oppure disinteressartene. Ed è più credibile ed è anche un probabile vincitore. Si premia alla fine anche colui che in qualche modo ti rappresenta un po’ di più. Il voto popolare pende verso Andrea”. Chissà se sarà davvero così! Certo non è da escludere. Intanto avete saputo del primo presunto concorrente del Grande Fratello 2019? E soprattutto avete letto della grande avventura televisiva che vivrà una gieffina amata da tutti?