Walter Nudo, è stata questa la sua strategia? Al Gf Vip “stesse dinamiche di anni fa”

Gf Vip 2018, Mauro Coruzzi non si fida di Walter Nudo: “Un po’ stratega”

Sono in molti ad amare Walter Nudo per il suo comportamento al Grande Fratello Vip 2018 ed è per questo che immaginiamo che le parole di Mauro Coruzzi durante l’intervista a Ultime dalla casa non piaceranno affatto ai suoi fan e in generale a chi segue la trasmissione. “Walter – queste le parole dell’intervistato, più noto nei panni di Platinette – è indecifrabile. Io lo seguii dalla prima Isola dove facevo i commenti in studio e quindi mi ricordo esattamente le dinamiche. Sono esattamente le stesse di anni fa. Lo vedo un po’ stratega”. Partendo dal presupposto che Coruzzi sa bene cosa dice, essendo un opinionista fatto e finito, Walter è davvero uno stratega?

Gf Vip 2018, Walter Nudo davvero stratega? Non proprio

Ricordiamo che le strategie dei concorrenti del Gf Vip sono state contestate moltissimo da tutti coloro che sono stati eliminati: Maurizio Battista ha fatto una sintesi di tutto proprio in una sua intervista a Ultime dalla casa e da lì in poi sono stati in tanti a contestare gli atteggiamenti dei finalisti. Per chi non avesse seguito bene la vicenda: Lory Del Santo è stata la prima a far notare chiaramente l’esistenza di una strategia tra i più giovani. Tutti l’hanno aggredita, e recentemente una nota ex gieffina è tornata sulla questione aggiungendo altri dettagli. Il punto è che i fatti sembrano confermare quanto detto dalla concorrente: i giovani sono tutti in finale e l’unico che ha resisto è stato Walter. Per di più quest’ultimo ha ricevuto tantissime nomination nelle ultime puntate. Nonostante l’esperienza di Coruzzi crediamo insomma che quanto detto non corrisponda del tutto al vero.

Walter Nudo al Gf Vip 2018, oltre la meditazione c’è di più

Non è la prima volta comunque che qualcuno sottolinea certi atteggiamenti piuttosto strani di Walter: a parlare del possibile vincitore del programma è stato recentemente proprio Ivan che ha infatti rivelato cosa potrebbe nascondersi dietro alla sua meditazione. Che Walter sia un brav’uomo e un concorrente speciale è indiscutibile. Che qualcuno non gli creda del tutto lo è altrettanto. Ma in fondo siamo al Grande Fratello e ognuno trova le strategie che ritiene più opportune per evitare di litigare o altro. Vi ricordiamo che Mauro Coruzzi ne ha avute anche per Stefano e Benedetta, e siamo sicuri che i loro fan si arrabbieranno moltissimo per quanto dichairato, e anche per le Donatella. Durante la chiacchierata è scappato anche qualcosa di troppo su Giulia De Lellis: fossimo in voi ci informeremmo subitissimo!