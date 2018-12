Giulia De Lellis e Irama coccole notturne: il messaggio del cantante sorprende

Irama e Giulia news, la coppia è al settimo cielo e lo dimostra su Instagram

La storia d’amore tra Giulia e Irama continua a gonfie vele e le news sui due non possono che essere positive. Il cantante infatti prosegue la sua carriera nel migliore dei modi proponendo al pubblico pezzi davvero carini mentre lei è una delle influencer italiane più cliccate. Nessun problema di alcun tipo insomma, e a quanto pare nessuna crisi all’orizzonte. Se spulciate il profilo Instagram di Irama vi accorgerete infatti che il cantante ha pubblicato una storia che parla chiaro: sta insieme a Giulia e ci sta benissimo.

Giulia e Irama amore folle sui social network: il cantante coccola la sua dolce metà

La foto pubblicata è quella che vedete a sinistra del collage che abbiamo inserito a inizio articolo: Irama abbraccia Giulia e si mostra sorridente. Non è la prima volta che succede, anche se l’ultimo post aveva fatto un po’ discutere per un piccolo particolare che solo i fan più accaniti avevano notato (e Giulia in quel caso ci è sembrata piuttosto gelosa). Irama ha scritto a commento della storia Instagram anche due parole stupende, vale a dire “My home”, a dimostrazione dell’amore che prova nei confronti dell’ex di Andrea Damante. La loro insomma è stata una serata piuttosto diversa da quella che ha passato recentemente Giulia Salemi che invece non è riuscita a dormire.

Le ultime novità su Giulia e Irama e i protagonisti di Uomini e Donne

Giulia e Irama non parlano moltissimo del loro rapporto, e Irama non è solito pubblicare queste carinerie: evidentemente dopo la dedica di Giulia avrà cambiato idea. Fatto sta che questo avrà sorpreso senz'altro i fan, invece abituati a sentirlo parlare soprattutto di musica.