Irama e Giulia: lui si spoglia lei gelosissima ma i fan impazziscono per un particolare

Giulia e Irama news, la gelosia della coppia tra musica e social network

Irama e Giulia sono senz’altro una tra le coppie Vip più amate del momento e questo neanche i loro detrattori possono negarlo. Lui vincitore di Amici, lei amatissima dopo la storia con Andrea Damante e il Grande Fratello Vip, hanno milioni e milioni di follower che amano seguirli giornalmente. L’ultima foto pubblicata da Irama su Instagram ha scatenato i commenti, visto che lo scatto mostra un particolare inedito ed è stato commentato anche da Giulia che non ha affatto nascosto la sua gelosia. Siamo noi che vediamo reazioni là dove non c’è nulla? Ma no! Conoscete anche voi la De Lellis e ormai certi stati d’animo possono essere interpretati benissimo senza temere di dire troppo o troppo poco.

News Giulia e Irama, la foto che ha scatenato il gossip

Nella foto pubblicata Irama compare senza maglietta e con una rosa al posto dell’orecchio. I fan della coppia avranno notato soprattutto il commento “Censored” di Giulia De Lellis seguito da una X; i sostenitori di Irama e della sua musica hanno invece notato un altro importante particolare: il cantante è senza le sue piume e quindi ha coperto le orecchie con degli sticker (la rosa, appunto). Perché parliamo di gelosia? Beh, perché tutto il post pare essere stato incentrato su quest’argomento; Irama infatti ha scritto “Fingere un poco di gelosia, pur sapendo che sei mia… Farlo solo perché sai mi piace quanto a te” prima di metterci una fiamma e una rosa. Si tratta di una frase che i più appassionati della musica del ragazzo avranno già ascoltato: la citazione infatti è tratta da Giovani, una canzone molto carina del cantante che fa parte del suo ultimo album e che gli dà anche il nome.

Giulia e Irama tra le coppie Vip: tutti i gossip del momento

Scene di vita quotidiana insomma per due ragazzi che stanno avendo un successo strepitoso. Lei infatti dovrà prepararsi per una nuova avventura televisiva – cosa che abbiamo saputo solo recentemente -; lui invece dovrà pensare a lanciare il suo album e a scrivere nuovi pezzi per imporsi come hanno fatto già Emma, Alessandra, Riki ecc. E se avete voglia di scoprire ancor di più sulle coppie del momento sappiate che di news ce ne sono a bizzeffe! Anzitutto pensate ai pettegolezzi sulla storia tra Jane ed Elia di ieri sera; dovete poi aggiornarvi su quanto sta succedendo a Giulia Salemi una volta che, uscita dalla casa, ha avuto modo di vedere ciò che prima non le era stato possibile guardare. E che dire di Stefano e Benedetta? C’è ancora Dasha tra loro e qualcuno lo ha recentemente sottolineato con gran forza. Non vogliamo dirvi troppo insomma: sappiate però che ne sono successe di cose, e non solo a Giulia e Irama! Vi lasciamo al post del cantante: