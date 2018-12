Uomini e Donne registrazione: Luigi ricorda Sara e bacia Sonia, Irene in lacrime

Registrazione Uomini e Donne: colpi di scena nel trono di Luigi Mastroianni

Se ci avessero detto che il trono di Luigi Mastroianni avrebbe preso questa piega nell’ultima registrazione di Uomini e Donne non ci avremmo creduto affatto. Sia chiaro: il tronista è un ragazzo che merita di fare un bel percorso dopo quello che ha subito a causa del comportamento di Sara Affi Fella e le nostre titubanze erano legate più che altro al poco interesse delle corteggiatrici. Le anticipazioni sulla registrazione di oggi ci hanno fatto cambiare idea perché Il Vicolo delle News racconta che in studio è successo di tutto e di più proprio perché sembra che Luigi sia tutt’altro che poco ambìto. Ma veniamo al dunque.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’ira di Luigi su Irene, la corteggiatrice non reagisce

Eravamo rimasti alle dure accuse alla redazione da parte di una corteggiatrice (eliminata in questa puntata) e siamo arrivati invece alle ennesime accuse a Irene. La ragazza infatti ha fatto un esterna in cui lui si è lasciato andare moltissimo; il tronista ha parlato della sua delusione per Sara e di come non voglia essere di nuovo preso in giro davanti a tutti. Luigi si era messo in una posizione tale che l’abbraccio sarebbe venuto quasi automatico a chiunque ma Irene non si è mossa e lui se n’è risentito. Giustamente aggiungiamo noi, visto che se una persona ti piace l’orgoglio bisogna metterlo da parte almeno un po’. Irene in effetti in studio ha ammesso di aver sbagliato e che forse avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso. Non è certamente troppo tardi per recuperare ma la ragazza deve comunque muoversi perché Luigi sembra aver costruito qualcosa anche con Sonia. E infatti le anticipazioni parlano anche di loro.

Il bacio di Luigi e Sonia: Irene scoppia in lacrime, la corteggiatrice in crisi

Luigi e Sonia infatti si sono baciati e lui peraltro ha fatto anche un’esterna bellissima con Giorgia che – ha ammesso lui rispondendo a una domanda di Maria – avrebbe baciato volentieri. Tutto il contesto ha mandato in crisi Irene che infatti ha visto troppa complicità e si è chiesta come mai un ragazzo come lui abbia dato un bacio basandosi solo sull’attrazione fisica. Ricordiamo che il trono di Luigi non è stato l’unico pieno zeppo di sorprese: pensate ad esempio alle lacrime di Ivan e al bacio che ha dato a una sua corteggiatrice; oppure alle critiche che sono piovute addosso ad Andrea Cerioli per quello che ha fatto in esterna con due delle sue pretendenti. E se volete essere proprio aggiornati perché non date un’occhiata a cosa sta succedendo a Giulia De Lellis, storica protagonista di Uomini e Donne? No, non c’entra Irama!