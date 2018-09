Uomini e Donne, Nicola incontra Luigi e Lorenzo: ultimo gesto d’amore per Sara

Nicola Panico a Uomini e Donne: cosa è successo durante la registrazione con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Dopo aver rivelato il doppio gioco dell’ex fidanzata Sara Affi Fella, Nicola Panico si è presentato nello studio di Uomini e Donne durante l’ultima registrazione. Il calciatore ha voluto chiedere personalmente scusa a Maria De Filippi per quanto fatto ai suoi danni. Ma l’ex protagonista di Temptation Island si è scusato pure verso i nuovi tronisti Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ex corteggiatori di Sara. Come riporta Isa & Chia, Nicola è entrato in studio con le lacrime agli occhi, visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto. Panico ci ha tenuto a precisare che quanto fatto è stato dettato solo dal grande amore che nutriva per Sara, che aveva promesso al giovane matrimonio e figli dopo la fine del suo Trono.

Come già detto da Nicola Panico su Witty, Sara Affi Fella continuava a dire al suo ex fidanzato che tutto quello che accadeva a Uomini e Donne era finto, dai baci alle esterne. Nicola ha svelato nuovi retroscena, come la vacanza fatta con gli amici a Mykonos l’estate scorsa. Panico ha fatto sapere che quella era un regalo di Sara che, grazie all’esperienza a Uomini e Donne, aveva stipulato contratti importanti con grosse aziende. Nicola ci ha tenuto poi a precisare che è stato fidanzato con l’Affi Fella fino al 30 agosto. Poi però ha scoperto che già dal 15 l’ex tronista frequentava Vittorio Parigini, l’attaccante del Torino per il quale ha scaricato Nicola. Luigi all’inizio ha attaccato Panico per averlo preso in giro insieme a Sara ma poi ha capito la situazione e perdonato il calciatore.

Nicola Panico ha chiesto a Uomini e Donne di non massacrare Sara sui social network

Nonostante la triste vicenda – che ha molto provato Nicola Panico – lo sportivo ha chiesto al pubblico di Uomini e Donne di smetterla di massacrare Sara Affi Fella sui social network. Nicola ci ha tenuto a ribadire che è pur sempre un essere umano e che certe offese, minacce e atti di cyberbullismo possono seriamente danneggiare una persona.