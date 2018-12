Trono Classico, Teresa furiosa con Andrea: Luca e Antonio vanno via, ancora caos

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: Teresa perde corteggiatori ma si lascia corteggiare da Kevin

Ancora anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne, anche se questa volta riguardano Teresa Langella e i suoi corteggiatori Luca Daffrè, Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e Kevin Cristian Basili. La tronista ha di nuovo litigato con tutti e alla fine sia Antonio sia Luca hanno deciso di andar via: due uscite di scena differenti, una delle quali però è temporanea. Lo crediamo noi almeno, visto che Teresa sembra essere presissima da un corteggiatore in particolare, e questo corteggiatore è proprio Antonio. La ragazza è uscita anche con Kevin che le ha fatto una bellissima sorpresa andandola a prendere a casa; siamo convinti però che sia solo un fuoco di paglia, e comunque siamo ancora agli inizi. Ma veniamo alle anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne.

Trono Classico Uomini e Donne: Andrea e Teresa litigano di continuo, Antonio è stufo

Teresa si è sempre mostrata affascinata da Andrea e infatti il suo trono è iniziato proprio con una lite con lui: la ragazza non tollera affatto il suo comportamento sui social network. La discussione è stata la medesima anche in esterna, al punto che Antonio non ce l’ha fatta più e ha deciso di andar via perché non condivide le eccessive attenzioni date ad Andrea e ai social network in generale (eppure i social network hanno portato moltissima fortuna proprio a un volto noto di Uomini e Donne che ora pare essere pronto per un’altra importante avventura televisiva). Teresa non gli ha creduto e infatti lo ha accusato di aver reagito in ritardo; è stata Maria a intervenire in un secondo momento chiedendo ad Antonio di rientrare: cosa che lui ha fatto ma che sembra non essere importata a Teresa, che al rientro del corteggiatore continuava a litigare con Andrea. E noi che pensavamo che le anticipazioni su Andrea Cerioli fossero già abbastanza in quanto a polemiche e litigi!

Uomini e Donne anticipazioni: Luca si elimina, Ivan tratta malissimo Jennifer

Luca ha invece deciso di eliminarsi definitivamente perché non la vede interessata: lei non si è opposta e il corteggiatore ha salutato tutti. Il comportamento di Teresa è un po’ incomprensibile: perché continuare a tenere Luca per tutte queste puntate se poi ne accetti l’eliminazione? A non piacerci è anche il comportamento di Ivan che ha trattato molto male Jennifer. Prima però recuperate le anticipazioni su Luigi Mastroianni, Irene e Sara Affi Fella per capire che aria tirava in studio. Veniamo ora a Ivan: Jennifer ha fatto irruzione nell’esterna del tronista con Natalia e questo lo ha molto infastidito, tant’è che rispondendole malissimo l’ha costretta ad andar via. In studio poi ha ammesso di aver sbagliato ma ha anche detto di non voler parlare del suo passato difficile (cosa che li accomuna) perché bisogna andare avanti. Dopo la discussione si è passati all’esterna con Sonia durante la quale i due si sono baciati. Non c’è che dire: anticipazioni scoppiettanti per le prossime puntate, non trovate?