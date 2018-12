Uomini e Donne: infuria la polemica su Andrea Cerioli, è finita tra Lorenzo e Giulia?

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli fa esplodere la polemica

Oggi pomeriggio c’è stata una nuova registrazione del trono Classico. Le relative anticipazioni di Uomini e Donne non promettono bene per Lorenzo e Giulia, che potrebbero essere vicini a un addio. Prima però vogliamo raccontarvi cosa è successo nel trono di Andrea Cerioli, visto che è stato oggetto di polemica! Il tronista ha organizzato la stessa e identica esterna sia con Federica sia con Arianna. Per dirla in breve, ha voluto ricostruire l’atmosfera di una normale domenica pomeriggio passata insieme su un divano. Andrea non ha nascosto che con Federica si è trovato meglio, è riuscito a sentirsi a suo agio e si è divertito, tutte cose che non sono successe con Arianna. Quest’ultima infatti pare abbia faticato un po’ per sbloccare la situazione, senza riuscirci. In studio però Federica non ha preso affatto bene la scelta di Cerioli di fare un’esterna uguale con entrambe e soprattutto non ha gradito che abbia usato anche delle espressioni simili con lei e Arianna senza distinzioni.

Uomini e Donne, Andrea fa infuriare Federica e Arianna va via: le anticipazioni

Se Federica ha avuto una reazione, lo stesso non si può dire di Arianna. Quest’ultima infatti non ha battuto ciglio sul fatto che le esterne fossero uguali e si è giustificata dicendo di aver capito il motivo per cui è stato fatto. Non è di certo la prima volta che Cerioli si trova sotto accusa, ma sa sempre bene come cavarsela. Anche nella registrazione di oggi infatti ha saputo farsi perdonare da Federica, invitandola a ballare. Ed è a questo punto che è arrivata la reazione di Arianna! Le anticipazioni del trono Classico di Uomini e Donne fornite da NewsUeD infatti fanno sapere che Arianna ha lasciato lo studio appena Andrea ha ballato con Federica. Il motivo? Lo ha spiegato al tronista quando lui ha deciso di raggiungerla: Arianna gli ha detto che stava provando già lei a chiedergli di ballare, ma lui ha ignorato tutto e addirittura ha ballato con Federica. A nulla è servito il fatto che Andrea, a detta sua, non si sia accorto di nulla. Arianna infatti non è rientrata in studio. Dopo la mancanza di anticipazioni della scorsa registrazione su Andrea, questi sono oggi gli ultimi aggiornamenti. Passiamo adesso al trono di Lorenzo Riccardi.

Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo si sta allontanando da Giulia: l’ultimo avvertimento

La scorsa volta lui ha abbandonato la puntata per riprendere Giulia e lei oggi è tornata. L’esterna però pare non sia andata molto bene! Il rapporto forse si è raffreddato in seguito ai continui vai e vieni, inoltre Giulia ha detto di non riuscire a superare il fatto che Lorenzo abbia baciato Claudia. Fuori dagli studi, ha aggiunto, non avrebbe proseguito la conoscenza. A questo punto Lorenzo le ha ricordato che non è l’unica corteggiatrice e che se fosse convinta di ciò si sbaglierebbe di molto. Ha anche precisato che i passi avanti nella conoscenza con Claudia non sono un modo per far ingelosire lei. Lorenzo ha poi dato un chiaro avvertimento a Giulia: le ha detto di non costringerlo a scegliere perché oggi non sarebbe affatto lei la scelta.

Lorenzo Riccardi e Claudia sempre più vicini: sarà lei la scelta?

L’esterna tra Claudia e Lorenzo invece è andata molto bene, hanno fatto l’albero di Natale insieme e stavano per baciarsi, ma lei non ha voluto. Hanno anche parlato per un po’ senza telecamere. Insomma, Lorenzo sembra molto più vicino a Claudia che a Giulia! Proprio adesso che lei aveva iniziato a lanciare messaggi su Instagram al tronista. Cosa bisogna aspettarsi dalle anticipazioni di Uomini e Donne sulle prossime puntate? Intanto nella registrazione di oggi è rispuntato il fantasma di Sara Affi Fella…