Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia si baciano, ma lui lascia la puntata per Giulia

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi diviso tra Claudia e Giulia

Grande caos nella registrazione di Uomini e Donne di oggi! In particolare ci soffermeremo sulle anticipazioni su Lorenzo Riccardi in questo articolo. Vi racconteremo cosa succederà nelle prossime puntate, perché il tronista sembra essere davvero in confusione tra Claudia e Giulia! Quest’ultima gli sta dando filo da torcere, ma a lui i caratteri difficili piacciono. Claudia riuscirà a conquistarlo con la sua semplicità? L’impressione di tutti è che Lorenzo e Claudia siano molto simili e le ultime anticipazioni di Uomini e Donne confermano la grande intesa che si è creata tra i due. E questo a Giulia non è affatto piaciuto. Almeno così pare.

Lorenzo e Claudia si sono baciati: le anticipazioni del trono classico

Maria ha iniziato a parlare di Lorenzo e Giulia facendo vedere la loro ultima esterna di giorni fa, dopo che hanno litigato a un passo dal bacio. La corteggiatrice gli aveva detto di non riuscire più a reggere il contesto, poi Lorenzo l’ha richiamata e le ha chiesto di tornare in puntata. Lorenzo ha spiegato di essere indeciso tra Giulia e Claudia, così lei si è presentata nella registrazione di oggi, 29 novembre. Anche Claudia però nella scorsa puntata non era molto serena, così il tronista le ha fatto una sorpresa ed è andato a casa sua a Latina. In esterna, Lorenzo e Claudia si sono baciati! Questo ha scatenato la gelosia di Giulia: non accetterebbe che il suo ragazzo baci un’altra. Peccato si trovi a Uomini e Donne, qualcuno dovrebbe ricordarglielo. In ogni caso, come fa sapere Il Vicolo delle News, Giulia ha detto di non voler andare in esterna con Lorenzo ed è andata via perché doveva prendere l’aereo. A questo punto c’è stato un bel colpo di scena!

Lorenzo lascia la puntata per seguire Giulia: è successo davvero!

A Maria non sfugge nulla e infatti ha suggerito a Lorenzo di seguire Giulia in aeroporto per chiarire con lei. Tanto sarebbe successo nei prossimi giorni, quindi valeva la pena non perdere tempo e parlarci subito. D’altronde succede spesso che la corteggiatrice di Torino minacci di andare via! Peccato che per correre dietro a Giulia, Lorenzo ha lasciato la puntata e non ha più rimesso piede in studio! Claudia naturalmente non avrà reagito affatto bene e questa mossa al tronista potrebbe costare caro. Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne potrà contare sui consigli del suo amico Paolo, che intanto fa passi da gigante nella relazione con Angela?