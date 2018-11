Uomini e Donne news, Paolo e Angela convivenza: “Non pensavo fosse difficile”

Uomini e Donne, le ultimissime news su Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Paolo e Angela news! La coppia rimane tra le più seguite tra quelle che si sono innamorate a Uomini e Donne, anche perché sono tra quelle che resistono dopo la scelta. Forse in pochi avrebbero scommesso sulla riuscita di questa coppia, invece Paolo e Angela stanno stupendo anche i più scettici: sono realmente innamorati. E come ulteriore prova del fatto che facciano sul serio, è arrivata poche settimane fa una notizia molto importante sul loro rapporto di coppia, un passo avanti che forse potrebbe stupire qualcuno visto che è arrivato nel giro di poco tempo. Invece i due fanno sul serio, hanno deciso di andare a convivere e stanno cercando casa. Dove? Ve lo riveliamo subito!

Paolo e Angela news: la convivenza in arrivo e gli ultimi aggiornamenti

Rispondendo alle domande dei follower, Angela ha rivelato che stanno cercando casa a Torino. Aveva suscitato parecchia curiosità con le precedenti dichiarazioni, così oggi sul suo profilo Instagram sono arrivate una valanga di domande sulla convivenza con Paolo in arrivo. La città scelta è proprio quella dell’ex tronista e non Napoli, la città di Angela. Il motivo è semplice, come ha spiegato anche lei Paolo ha un lavoro a Torino e quindi è stato più semplice scegliere il Piemonte. Ma non è stata mica una scelta sofferta, perché a Angela pare piacca moltissimo la sua futura città: “Io adoro Torino. Adoro Torino piena di neve, mi fa rivivere dei ricordi assurdi. Adoro il parco in cui abbiamo fatto una delle nostre ultime esterne, Crocetta, e tutta la collina con quelle casettine in legno”. Eh sì, impossibile dimenticare i momenti che li hanno fatti innamorare! E non sono gli unici a fare passi importanti nel mondo di Maria De Filippi, anche un’altra coppia ha stupito con le ultime novità…

Uomini e Donne, Paolo e Angela vanno a convivere ma non mancano le difficoltà

Mentre i fan di Paolo e Angela di Uomini e Donne continuano a emozionarsi per le novità in arrivo, la coppia sta andando incontro alle prime difficoltà! Ecco cosa ha spiegato l’ex corteggiatrice: “Continuiamo a guardare case/appartamenti ma ancora nessuna fa al caso nostro. Non pensavo fosse così difficile trovare casa. Comunque non vedo l’ora”. Siamo certi che riusciranno nell’impresa, e chissà presto potrebbero non essere l’unica coppia di Uomini e Donne a Torino! Paolo Crivellin e Angela Caloisi stanno realizzando i loro sogni d’amore piano piano, così ora molti si domandano se anche un caro amico di Paolo e oggi tronista si farà conquistare da una… torinese! Un’ultima curiosità: il 5 dicembre Angela e Paolo partiranno insieme per un nuovo viaggio!