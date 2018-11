Irama e De Lellis, il passo avanti che sorprende al concerto: Giulia si sbilancia

Irama e Giulia De Lellis, il passo avanti nella relazione che nessuno si aspettava

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati da poco ma hanno già fatto un passo avanti importante. Naturalmente sono una delle coppie più osservate del momento e qualsiasi cosa postino sui social network salta all’occhio. E dai video al concerto di stasera apprendiamo delle importantissime news su Irama e Giulia! Il cantante anche oggi a Roma si è esibito in concerto, è la seconda tappa del suo tour e ha avuto degli ospiti di eccezione! Tra il pubblico c’erano persone che sicuramente gli hanno fatto sentire un po’ gli occhi addosso, anche se siamo certi che sul palco era ben concentrato per regalare il miglior spettacolo ai suoi fan.

Giulia De Lellis al concerto di Irama con la sua famiglia

L’influencer ha detto chiaramente di voler vivere questo sentimento e oggi si è sbilanciata, dimostrando che fa sul serio in questo rapporto. Durante il concerto, Giulia ha pubblicato diversi video così come ha fatto sua sorella Veronica. Esatto, al concerto di Irama c’era la famiglia di Giulia: sua sorella, sua mamma, sua zia e non solo. Sono diversi i video in cui le canzoni di Irama fanno danzare, cantare e divertire la famiglia della fidanzata Giulia, che in questi giorni è stata al centro di una polemica. In particolare si sono scatenate su Nera, che ha fatto ballare tutti questa estate! La sorella di Giulia ci ha anche regalato una perla: la giovane infatti si è emozionata ascoltando il fidanzato cantare e Veronica ha anche aggiunto qualche cuoricino sul video, per sottolineare la cosa. Di certo l’influencer non poteva mancare in queste prime tappe del tour del fidanzato, lo ha anche supportato in maniera speciale.

Irama ha dedicato una canzone alla fidanzata Giulia

Giulia si è emozionata moltissimo quando Irama ha cantato una canzone scritta per lei, almeno così sembra: ha pubblicato un video durante Bella e rovinata, scrivendo la strofa da “Hai smesso di studiare” fino a “Tu bella e rovinata”. E visto che il concerto di oggi era a Roma avrà deciso, forse, di fare le presentazioni in famiglia. Prima o dopo il concerto, ieri o domani, Irama ha conosciuto o conoscerà i genitori di Giulia? Oppure lei si è solo fatta accompagnare al concerto? In ogni caso, a noi sembra essere un importante passo avanti, segno del fatto che l’amore tra Giulia e Irama ha ricevuto anche l’approvazione della famiglia, dopo quella di Andrea Damante. Se per l’ex della De Lellis tutto va bene, lo stesso non possiamo dire delle ex fidanzate di Irama che non hanno perso tempo nell’attaccarlo!