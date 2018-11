Giulia De Lellis all’università: l’influencer sale in cattedra alla IULM

Giulia De Lellis fa lezione all’università: l’influencer voluta alla IULM

Stamattina Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’università IULM. Non è diventata professoressa, naturalmente, ma è intervenuta come ospite per una lezione sulla comunicazione di moda. Almeno questo è sembrato di capire da alcuni screen condivisi dalla stessa Giulia tra le sue storie su Instagram. Insomma, in qualità di esperta di tendenze se vogliamo. “Non sono sparita, stavo facendo una cosa stupenda. Alle mie spalle potete vedere la IULM. Ho avuto un incontro con degli studenti e abbiamo un po’ parlato della mia vita, del mio percorso lavorativo e umano. Spesso non ne parlo perché mi trovo a raccontarmi in poco tempo, invece oggi è stato bellissimo”, questo ha raccontato Giulia appena uscita dall’università.

Giulia De Lellis sale in cattedra all’università: “Il professore era felice di questo incontro”

Avrà parlato anche della sua storia d’amore con Irama? Forse no. In ogni caso, non c’è da stupirsi se è stata chiamata a parlare di comunicazione e moda. Su Instagram la De Lellis ha ormai superato i tre milioni di follower e sta piano piano realizzando i suoi sogni. Per esempio, ha una linea di moda insieme a sua mamma oppure realizza linee make-up in collaborazione con grandi marchi. Il fenomeno Giulia De Lellis non è passato inosservato ai professori della IULM e così uno di loro le ha chiesto di intervenire nella lezione di oggi: “Tra l’altro il professore, nonostante io non sia una ragazza ricca di cultura a livelli disumani, era veramente felice di questo incontro. E io sono ancora più felice”. Su Instagram, Giulia ha speso delle belle parole sul professore che l’ha invitata a parlare ai suoi studenti e lo ha definito “dolcissimo ed estremamente preparato”, elogiandone la preparazione e la passione.

Giulia De Lellis news, dopo l’università nuovi progetti in arrivo?

Tra i tanti progetti che la portano in giro per il mondo, Giulia potrebbe tornare all’università visto l’entusiasmo con cui ha vissuto questa giornata. E il professore che l’ha invitata oggi pare abbia mostrato altrettanto entusiasmo nel conoscerla. Almeno questo traspare dal racconto di Giulia su Instagram, pubblicando un video all’università: “Questo è il momento in cui nonostante io non sia una laureata, nonostante le mie pecche grammaticali, e chi più ne ha più ne metta… Rapisce il cuore di un professore che mi dice giustamente e con amore che ‘nella vita non basta sapere, le conoscenze non sono tutto. Sei molto, sei vera’. Grazie, è stato bello”. Di questo passo, non bisognerà stupirsi di vedere Giulia De Lellis protagonista in un nuovo programma TV!