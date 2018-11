Uomini e Donne anticipazioni: Gemma torna da Rocco, Barbara furiosa con Alessio

Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Over sulla registrazione del 24 novembre

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sul trono Over: oggi 24 novembre si sono registrate le nuove puntate. Naturalmente la prima protagonista al centro dello studio è stata Gemma Galgani. In queste puntate vedremo la Dama in lacrime per delle accuse di Tina mosse in precedenza. L’opinionista aveva parlato di una serata a Senigallia, ma Gemma ha sostenuto fermamente che sono state le sue sorelle a regalarle questa trasferta. Inoltre, ha ancora una volta dato la colpa a Tina per il compotamento dei suoi corteggiatori. Ha raccontato che in privato Paolo le aveva confessato di essere quasi innamorato, mentre in studio la settimana scorsa ha parlato di conoscenza.

Gemma lascia Paolo e torna da Rocco: le anticipazioni di Uomini e Donne

Dettagli non più rilevanti, comunque, visto che Gemma ha lasciato Paolo. Le è stato chiesto se è interessata o meno e lei ha ammesso di non provare attrazione fisica, che i baci in precedenza sono stati baci poetici ed è stata anche attaccata per questo. Dei baci con Paolo ci sono stati eccome e tutto sembrava andare per il meglio, invece oggi Gemma ha deciso di non trattenere Paolo. Il motivo? Potrebbe riguardare un uomo del parterre con cui continua a discutere. Probabilmente molti si aspettavano un riavvicinamento tra Rocco e Gemma nelle anticipazioni di Uomini e Donne e il momento è arrivato. Maria ha domandato a Gemma se prova attrazione verso Rocco e lei non ha potuto negare. Lui non le credeva proprio su questo punto e infatti se ne è parlato (anche se, effettivamente, non sembrava mancasse attrazione). Fatto sta che nel corso della puntata vedremo Gemma e Rocco insieme al centro della pista: hanno ballato un paio di volte, proprio quando sembrava non sapessero fare altro che litigare. Riavvicinamento? Pensiamo di sì, ma proseguiamo con le anticipazioni del trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne, Barbara si infuria con Alessio ma Gianni non le crede

Su Il Vicolo delle News si legge che ci sono stati problemi anche per Barbara De Santi, e non è mica la prima volta. Barbara e Alessio sono usciti insieme e lui in studio ha raccontato che ci sono stati dei baci a stampo. Lei ha negato tutto, spiegando di aver rivisto Alessio solo per compassione perché in realtà non voleva più saperne. Barbara si è arrabbiata molto con Alessio, si è anche alzata in piedi per dire la sua, peccato che ha trovato un muro in Gianni. L’opinionista infatti ha detto di credere ad Alessio e non a Barbara. Sebastiano è andato a trovare Denise in Calabria, ma oggi ha accolto una nuova corteggiatrice e questo non è andato giù all’altra. Purtroppo nella registrazione del trono Over abbiamo anche scoperto che Riccardo non ne vuole più sapere di Ida. La puntata si è conclusa con la sfilata femminile con tema la seduzione.