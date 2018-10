Uomini e Donne news, Barbara De Santi dà spettacolo: lite accesa in trasmissione

News Uomini e Donne, la prossima puntata sarà scoppiettante

E si continua a parlare di Uomini e Donne. News e anticipazioni sul Trono Over infatti questa volta non passeranno inosservate. Non che gli altri giorni siano state snobbate, ma questa volta il materiale è tantissimo. La protagonista è stata lei, Barbara De Santi, che prima nella registrazione della classica puntata poi nella sfilata ha battibeccato non poco con i presenti in studio. “Battibeccato” è dir poco in realtà, visto che Il Vicolo delle News riporta delle anticipazioni infuocatissime e parla di scontri accesi. Non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio ma possiamo dirvi senz’altro che sarà una puntata da non perdere: solo dopo averla vista potremo farci un’idea e schierarci da una parte o dall’altra. Ma veniamo al dunque.

Barbara De Santi, lite accesa a Uomini e Donne: tutte le news

La prima lite è scoppiata dopo la messa in onda di un video in cui Valentina si sfoga e finisce in lacrime per David. In puntata Valentina non riuscirà a guardarlo in faccia e Maria glielo farà notare. Lei senza alcun problema le risponderà che non vuole parlarci perché nella puntata precedente ha dimostrato poco tatto non consolandola dopo gli attacchi di Pino. David da parte sua risponderà che non voleva illuderla e sarà proprio in questo momento che inizierà la lite con Barbara protagonista: quest’ultima infatti attaccherà Valentina che a sua volta sarà difesa da Nino. Nel frattempo un altro cavaliere difenderà la De Santi che però sarà attaccata da Gemma (su cui ci sono importanti novità). Pensate che sia finita qui? Vi sbagliate di grosso: le news su Uomini e Donne invece continuano.

Le ultime notizie su Uomini e Donne: Barbara difende il suo lavoro durante la sfilata Elisir di seduzione

Un’accesissima discussione infatti è avvenuta durante la sfilata Elisir di seduzione che ha visto Gemma prendere una marea di voti alti e ottenere persino una standing ovation. Quando passerà la parola a Barbara quest’ultima chiederà a un ragazzo del parterre maschile come mai le avesse dato un voto basso. Da qui inizierà una discussione accesissima, perché Nino attaccherà Barbara e lei faccia a faccia con lui difenderà il proprio lavoro. Barbara litigherà anche con un altro cavaliere che l’accuserà di non essere un esempio per i suoi alunni: un’accusa molto grave, ingiusta a nostro avviso per il programma in cui sono, a cui Barbara saprà rispondere in maniera decisa. Anche in questo caso interverrà Gemma, e lo stesso Gianni a un certo punto si scaglierà contro la De Santi. Una puntata movimentata insomma, di quelle che ci piacciono.