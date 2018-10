Uomini e Donne anticipazioni, Gemma e Rocco al bacio! In studio succede di tutto

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata da non perdere

Ci siete, appassionati di Uomini e Donne? Anticipazioni e news sul Trono Over sono tutte da leggere dopo la registrazione della puntata che ha avuto come protagonisti parecchi cavalieri e dame. Gemma e Barbara in primis, ma non solo. Leggete attentamente ciò che stiamo per scrivere perché ne vedrete delle belle tra un litigio e un altro, e qualche mummia a fare da compagnia! Iniziamo col dirvi infatti che questa Tina Cipollari si è superata: l’opinionista infatti ha fatto mettere dappertutto delle mummie per la felicità di Gemma. Cosa che alla Galgani non è piaciuta affatto e alla quale sicuramente risponderà nelle prossime puntate. Ma leggiamo le anticipazioni dettagliate pubblicate dal Vicolo delle News.

Gemma e Rocco felici insieme, le ultime anticipazioni sulla coppia

Anzitutto sappiate che Gemma e Rocco sembrano essere arrivati a un punto di svolta: a differenza delle altre puntate infatti la Galgani si è detta soddisfatta della settimana passata con lui che infatti entrerà in studio e le darà un bacio in bocca, confermando quindi tutto. Vicino a Gemma saranno messe tuttavia otto sedie, tante quante sono le corteggiatrici che hanno chiamato per lui. O meglio, una parte delle corteggiatrici, visto che Maria ha parlato di ottanta chiamate per il bel cavaliere. Rocco si dirà inizialmente interessato ma poi cambierà idea perché Gemma gli farà capire di essere infastidita e di essere seriamente intenzionata a conoscerlo. Ma le anticipazioni su Uomini e Donne non finiscono qui.

Uomini e Donne, tutte le altre anticipazioni tra love story e liti accese

Valentina e David infatti chiuderanno definitivamente la loro storia perché lui dirà di non volerla prendere in giro (nel frattempo peraltro ha iniziato a conoscere Monica). Nino sembra aver iniziato una conoscenza seria con una nuova signora (ma non hanno lasciato il programma, badate bene). Continuerà inoltre la conoscenza tra Luciano e Pasquina, e Raffaele e Angela, seppur tra alti e bassi. Gianluca infine chiuderà definitivamente la storia con la ragazza con cui si stava conoscendo scatenando una reazione dura da parte di Gianni e Roberta. Ma tutti questi momenti, cari Mediasettari amanti del trash, non sono nulla se paragonati alla lite che ha avuto come protagonista Barbara: leggete un po’ qui e iniziate a sfregarvi le mani per ciò che troverete scritto!