Ida e Riccardo si sono lasciati, è ufficiale: lui frequenta già un’altra

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono lasciati: adesso è ufficiale

Nella registrazione del trono Over di oggi, 24 novembre 2018, erano ospiti Ida e Riccardo: si sono lasciati davvero. Al centro dello studio mancavano da un po’ di settimane ormai, qualcuno pensava che le cose andassero bene tra loro. Altri non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di foto e video insieme, come anche di news in generale sulla loro storia d’amore. E oggi scopriamo perché, tutto i dubbi sono stati confermati: Ida e Riccardo non stanno più insieme. Nelle anticipazioni del trono Over che stiamo per darvi scoprirete anche di più, perché le news su Ida e Riccardo non finiscono mica qui. Tornati nel luogo che li ha fatti innamorare, Ida e Riccardo hanno raccontato del loro periodo di allontanamento dopo che sembrava che le cose andassero meglio. Invece hanno iniziato a litigare e lui è tornato a Taranto. Lei ha iniziato a cercarlo insistentemente, ma senza ricevere risposta.

Ida e Riccardo news, è finita dopo Temptation Island

Ida è andata più volte in Puglia a cercarlo, lui non si è fatto trovare o quando succedeva cercava di liberarsi nel giro di poche ore, dicendo di voler chiudere. Liquidarla così dopo un lungo viaggio da Brescia a Taranto non è proprio carino, ma Riccardo aveva i suoi motivi. A Uomini e Donne ha raccontato infatti che questo allontanamento è dovuto al carattere di Ida, che evidentemente lui non riesce ad accettare e tollerare. Incompatibilità che sono sempre venute fuori nel loro percorso in trasmissione, anche se il sentimento che li univa sembrava sempre più forte. Ida è ancora innamorata di Riccardo, anche oggi nella registrazione ha provato a ricucire il rapporto. Stando a quando riportato dal Vicolo delle news, lei non aveva intenzione di chiudere, aveva anche preparato un video speciale per Riccardo, ma si è arresa quando è saltato fuori che Riccardo è interessato a un’altra donna. Ida ha lasciato lo studio a questo punto, mentre lui è rimasto su invito di Maria. Non è chiaro se Riccardo è tornato per restare o se ha voluto solo assistere alla puntata. D’altronde ha ammesso un interesse verso un’altra, no?

Uomini e Donne Over, tra Ida e Riccardo è finita per sempre

La presenza di un’altra donna o comunque la disponibilità a conoscerne altre sembra far sparire ogni possibilità di riconciliazione, a differenza di quanto sta succedendo nell’altra coppia di Temptation Island del trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati definitivamente, almeno così sembra di capire dalle anticipazioni di Uomini e Donne. A consolarla ci avrà pensato la sua amica Gemma, che anche oggi non ha mancato di regalare sorprese. La notizia della fine della storia tra Ida e Riccardo comunque è stata accolta con dispiacere dal pubblico di Maria De Filippi, ma forse era una fine annunciata visto che hanno sempre discusso. Sembra di rivedere oggi la stessa storia ma con protagonisti Francesco Monte e Giulia, anche loro con molte incompatibilità: avranno anche lo stesso destino? Intanto, dopo la registrazione Riccardo ha scritto questo su Instagram: “La felicità va cercata, il destino va scritto e la vita va goduta”.