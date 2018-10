Uomini e Donne News, Paolo Crivellin e Angela Caloisi: la scelta che sorprende i fan

Paolo Crivellin e Angela Caloisi: le news di Uomini e Donne che tutti stavano aspettando

Finalmente il grande passo per Paolo Crivellin e Angela Caloisi! La coppia di Uomini e Donne si appresta a festeggiare un importantissimo traguardo. No, non è ancora il momento di pensare ai fiori d’arancio. O meglio, magari ci staranno pensando ma prima c’è un altro progetto in ballo. La grande sorpresa per i fan è arrivata pochi minuti fa tramite il profilo Instagram di Angela. La fidanzata di Paolo ha risposto alla domanda di una fan, grazie alla funzione offerta dal social network, e non si è tirata indietro nel condividere i progetti imminenti di coppia.

Paolo e Angela dopo Uomini e Donne: presto la convivenza?

Una volta attivata la funzione “Domande”, Angela si è ritrovata a rispondere a questa domanda: “Quando deciderete di convivere?”. I fan fanno il tifo per loro e si aspettano grandi novità da Paolo e Angela dopo Uomini e Donne. La news di oggi li sorprenderà: andranno presto a vivere insieme. Angela ha tentato di mascherare la novità rispondendo così: “Allora giovedì vado da Paolo e andiamo a guardare delle cose. Poi vi diremo tutto”, ma è chiaro che intendesse dire che andranno alla ricerca di una casa in cui convivere. O magari le cose che intendeva sono dei mobili? Insomma, qualsiasi sia l’interpretazione da dare è chiaro che va messo in relazione alla domanda e quindi Angela ha annunciato la convivenza con Paolo, seppure tra le righe.

Uomini e Donne, Paolo e Angela cambiano idea e vanno a vivere insieme

La coppia a febbraio aveva chiarito di non pensare alla convivenza, ma evidentemente mesi e mesi di relazione a distanza – che non li ha separati – li avrà convinti a fare questa scelta. Magari non andranno a vivere insieme domani, perché trovare casa non sempre è facile, ma le intenzioni ci sono. Noi siamo ben felici non solo di sapere che tra loro tutto procede bene e che sono innamorati più di prima, ma soprattutto è bello sapere che alcune coppie di Uomini e Donne sono vere. Perciò auguriamo a Paolo e Angela, per la loro convivenza, tanta fortuna, serenità e amore!