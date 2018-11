Uomini e Donne registrazione, Luigi richiama Irene e Elisabetta ma bacia Sonia!

Uomini e Donne registrazione 29 novembre 2018: tornano Irene e Elisabetta

Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne su Luigi Mastroianni stanno facendo parecchio discutere! Il tronista sembra essere in totale confusione, perché se inizialmente sembrava molto vicino a Irene, poi si è avvicinato invece a Elisabetta. Ma entrambe sono andate via, allora ad approfittarne è stata Sonia! Quest’ultima più delle altre sta smuovendo qualcosa nella testa del bel Luigi e infatti è proprio con lei che è arrivato il bacio! Oggi Elisabetta e Irene sono tornate, ma dalle anticipazioni scopriamo che Luigi era particolarmente arrabbiato con Elisabetta e forse non ha tutti i torti. Di Irene invece sembra non fidarsi proprio!

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi non si fida di Irene e Elisabetta

Luigi è andato a riprendere Irene ma nell’esterna è sembrato un po’ freddo, forse perché non riesce a liberarsi del pensiero che la ragazza sia fortemente attratta dalle telecamere. Dopotutto è stato questo il motivo del loro primo litigio, addirittura Luigi aveva tirato in ballo un volto storico di Uomini e Donne per fare un paragone. Ma non sembra fidarsi di lei, come abbiamo già detto. Infatti quando la redazione ha chiesto a Luigi se volesse rivedere Irene o Elisabetta, lui ha scelto la seconda. La corteggiatrice dai capelli ricci ha tentato di dare le sue motivazioni e di giustificare il comportamento contro la redazione. Luigi non si è lasciato convincere, sembra essere ormai distante da loro e in studio Maria ha annunciato altre due esterne! E infatti, come si legge sul Vicolo delle News, Luigi è uscito anche con Sonia e Giorgia. Con quest’ultima non è successo nulla di particolare, un’esterna tranquilla e di conoscenza.

Luigi e Sonia si sono baciati: le anticipazioni del trono classico

L’esterna con l’altra corteggiatrice invece è stata decisamente diversa! Luigi e Sonia si sono scambiati baci e bacetti per tutta l’esterna, fino a quando c’è stato il bacio vero! Tornati in studio, erano tutti un po’ senza parole. Nonostante pure Lorenzo abbia baciato una corteggiatrice! Il bacio di Luigi e Sonia però ha scioccato tutti, perché, come ha sottolineato Maria, altre corteggiatrici si sentivano in vantaggio rispetto a Sonia. E invece il tronista ha spiegato che proprio con quest’ultima si trova molto bene. Cosa aspettarsi dalle prossime registrazioni di Uomini e Donne? Intanto possiamo dirvi che non c’è stato tempo per il trono di Andrea Cerioli, ma non dimentichiamo che non se la sta passando tanto bene! Cosa è successo invece nel trono di Teresa? Di tutto è di più con Andrea e Pierpaolo!