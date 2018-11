Trono Classico: Teresa e Andrea litigano e Pierpaolo va via, Jennifer spiazza Ivan

Anticipazioni trono classico Uomini e Donne: Teresa sceglie le esterne al buio

Oggi vi daremo le anticipazioni di Uomini e Donne su Teresa. La tronista ha vissuto delle settimane un po’ turbolente, non è molto contenta dei suoi corteggiatori, come abbiamo visto anche oggi nella puntata in onda. Nella registrazione di oggi non sono mancate discussioni, qualcosa però sembra essere cambiato. Ma procediamo con ordine: la tronista ha dovuto scegliere tra cinque proposte di esterne ma senza sapere da parte di chi. Lei ha scelto una lettera, un concerto e il volo dell’angelo. La lettera era da parte di Antonio, che ha usato parole emozionanti e in studio lui è apparso commosso. Teresa è rimasta molto contenta di questo gesto.

Uomini e Donne anticipazioni, Teresa e Andrea litigano ancora

Come ormai saprete, il concerto dell’esterna è stato quello di Irama a cui ha assistito insieme a Luca ed è andata molto bene. A proposito, allo stesso concerto erano presenti anche altri ospiti d’eccezione! Andiamo avanti con le anticipazioni del trono classico. L’ultima esterna scelta è il volo dell’angelo con Kevin, un nuovo corteggiatore. Inizialmente Teresa è sembrata sorpresa del fatto che questa opzione non fosse arrivata da Andrea o Pierpaolo, ma quando la redazione le ha proposto di rinunciare a Kevin per incontrare uno dei due Teresa ha scelto Kevin! L’esterna non è stata mostrata perché Pierpaolo si è molto arrabbiato ed è andato via, e la tronista non è uscita a chiarire con lui. Questo anche perché ha iniziato a discutere animatamente con Andrea, come riportato da Il Vicolo delle News. Teresa e Andrea hanno litigato nella registrazione di oggi e tutto sembra ruotare sempre intorno al discorso dei social.

A Jennifer non piace Ivan? Lui intanto bacia a stampo Sonia

Ivan Gonzalez è uscito in esterna con Sonia e Jennifer. La prima si è mostrata molto timida a causa delle telecamere, ma il tronista ha cercato subito di metterla a suo agio. E a sorpresa c’è stato il primo bacio a stampo tra Ivan e Sonia! Cosa è successo con Jennifer? L’esterna non è andata bene, lui le ha addirittura parlato di Sonia e di quanto sia stato bene con lei. Così si sono salutati con freddezza e Jennifer ha spiazzato il tronista con il suo comportamento. In studio tutti erano dell’opinione che a Jennifer non piaccia molto Ivan. Cos’altro è successo in questa registrazione del trono classico? Lorenzo ha baciato Claudia ma poi l’ha abbanonata nello studio per rincorrere Giulia. Luigi invece è andato a riprendere Irene e Elisabetta, ma nonostante questo sembra essere molto coinvolto da un’altra corteggiatrice, che ha baciato! Di Andrea Cerioli non si è parlato, ma anche il suo trono sembra nel caos!