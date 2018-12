Uomini e Donne news, Lorenzo e Giulia: un’amica di lei sorprende su Instagram

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia sempre più vicini?

In attesa di scoprire le prossime anticipazioni di Uomini e Donne, oggi la corteggiatrice Giulia ha lanciato un chiaro segnale tramite Instagram a Lorenzo Riccardi. Su di lei ci sono molti dubbi e nascono discussioni praticamente in ogni puntata. Non tutti infatti credono al suo interesse verso Lorenzo ma la vedono più orientata alla conquista dei social e alle telecamere. Giulia ha comunque dimostrato di non avere un carattere facile da gestire e si è sempre scontrata col tronista. Tuttavia quest’ultimo non ha mai nascosto di essere attratto dalle ragazze che lo trattano diciamo non bene, per non usare altri termini. Quindi non è detto che proprio per il suo carattere Giulia non riesca a conquistare Lorenzo e a uscire con lui dallo studio.

Lorenzo e Giulia, il messaggio dell’amica rivela come stanno realmente le cose

Le news di Uomini e Donne di oggi arrivano direttamente dal profilo Instagram della corteggiatrice. Ha pubblicato infatti tra le storie lo stamp di una chat con una sua amica e qui troviamo la sorpresa: per chiamarla non ha usato il suo nome, ovvero Giulia, bensì “Riccaglia”. Riccaglia sarebbe il nome di coppia, o della possibile coppia che si formerebbe se la scelta di Lorenzo dovesse essere Giulia. Sarebbe infatti l’unione dei loro cognomi, Riccardi e Cavaglia. La situazione a Uomini e Donne non è delle migliori fra loro, ma Lorenzo ha rincorso Giulia nell’ultima registrazione lasciando la puntata quindi potrebbero esserci novità nella prossima. La corteggiatrice tornerà sicuramente in puntata, visto il commento al messaggio dell’amica: “Quando la tua migliore amica ti scrive non chiamandoti più per nome e capisci che la situazione ti sta decisamente sfuggendo di mano”.

Uomini e Donne, le ultime news su Lorenzo e Giulia dal trono Classico

Parlando di situazione che sta sfuggendo di mano, forse avrà voluto far capire che alle amiche parla sempre di Lorenzo. E di conseguenza che è realmente presa da lui, al punto che la sua amica ci scherza su. Diciamo però che sono state più le puntate in cui Giulia è andata via dopo aver litigato rispetto alle puntate che ha portato a termine rimanendo in studio. Come abbiamo già detto, la conoscenza non è mai stata semplice fra loro due – anche il trono di Luigi sembra essere in alto mare -. Oggi però Giulia ha voluto far sapere a Lorenzo che il suo interesse è reale, anche per evitare che il feeling con la rivale Claudia cresca sempre più. Il tronista avrà recepito il messaggio? Di sicuro sarà riuscito a vedere la storia su Instagram che lo riguarda, in un modo o nell’altro. Scopriremo con le prossime news su Lorenzo e Giulia di Uomini e Donne se questo gesto, grazie al messaggio dell’amica, servirà a trovare la serenità!