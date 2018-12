Uomini e Donne gossip, Sossio e Ursula insieme: l’ultima foto che sorprende i fan

Sossio e Ursula stanno insieme: dopo Uomini e Donne la coppia è più unita di prima

Sossio e Ursula stanno insieme, lo hanno annunciato ieri e lo stanno confermando oggi. Da un po’ di giorni a Uomini e Donne Ursula si è mostrata propensa a dare una seconda possibilità alla storia con Sossio. La settimana scorsa, in puntata, lui è arrivato davanti a lei in lacrime parlandole di matrimonio e figli, dicendo che senza lei avrebbe abbandonato la trasmissione e la Dama si è lasciata guidare dalle emozioni. Nonostante le tante critiche ricevute, Ursula nell’ultima registrazione del trono Over ha confermato di voler ricominciare insieme a Sossio. E oggi li ritroviamo insieme, così l’ultima foto su Instagram sta entusiasmando i fan e tutti quelli che sostengono Sossio e Ursula.

Sossio Aruta su Instagram: la foto a casa di Ursula che sorprende i fan

Poco fa, Sossio ha pubblicato su Instagram Stories una foto in cui si vede sul letto un cuscino a forma di cuore con le foto insieme a Ursula e un orsacchiotto con su scritto Zonzo. Un nome che si è cucito addosso dopo che Valeria Marini lo ha chiamato così a Temptation Island Vip: da quel momento Sossio è diventato Zonzo per tutti! Ma torniamo al gossip di oggi: come sottofondo alla foto c’era la canzone che è stata la colonna sonora del film Ghost. In più, Sossio si è taggato a Taranto, quindi in questo momento si trova a casa di Ursula. Non è la prima volta, Sossio conosceva già i figli di Ursula, ma è segno del fatto che tutto sta tornando alla normalità per loro. Che ci fosse ancora un sentimento forte tra i due comunque è stato chiaro a tutti quando hanno pianto insieme al centro dello studio.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula sono tornati insieme

Sui social non tutti hanno commentato positivamente la scelta di Ursula di tornare insieme a Sossio. Così come è successo anche in studio già quando lei ha deciso di interrompere la conoscenza con Armando per capire se con l’ex fidanzato fosse possibile ricominciare. Un messaggio su Instagram di pochi giorni fa però aveva già fatto presagire che Sossio e Ursula dopo Temptation Island Vip sarebbero tornati insieme e così è stato. Ora non possiamo che augurarci di non vederli separatamente a Uomini e Donne nei prossimi mesi! Queste le news sul trono Over, ma avete letto anche le ultimissime del trono Classico tra Lorenzo e Giulia?