Uomini e Donne gossip: polemica Andrea per un bimbo, ecco Antonio dopo la lite

Gossip Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi dopo la registrazione

Ci siete, fan di Uomini e Donne? Gossip e pettegolezzi sui corteggiatori della trasmissione sono i protagonisti di questo aggiornamento: vi parleremo infatti di come vanno le giornate di Andrea Dal Corso e di Antonio Moriconi. Non a caso chiaramente, visto che entrambi sono stati i protagonisti delle ultime registrazioni e sicuramente vi starete chiedendo cosa sia successo dopo. Quanto accaduto a Uomini e Donne in realtà non dovrebbe aver stravolto gli equilibri del trono di Teresa Langella perché né Andrea né Antonio hanno scritto messaggi nostalgici e in qualche modo relativi alla trasmissione: evidentemente avranno chiarito dietro le quinte. Ma veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, il racconto di Andrea e la mano del bimbo dopo le polemiche in aereo

Negli ultimi giorni Andrea ha preso un aereo e si è lamentato scherzosamente del pianto di un bimbo. Evidentemente il commento non dev’essere andata giù a qualcuno, visto che oggi ha voluto precisare che era una battuta e nient’altro. Ciò che ci è piaciuto però non è tanto il suo chiarimento – comunque non dovuto perché si capiva che stesse scherzando – quanto il messaggio che ha scritto su una cosa che gli è successa: Andrea infatti ha raccontato che un bimbo gli ha preso la mano pensando che fosse suo padre. Una cosa da niente che lo ha fatto però riflettere.

Andrea e il suo futuro figlio: “Lo farò sempre”

“Desidero condividere – ecco le sue parole – questo attimo simpatico e toccante al contempo, perché ricorda che non vi è nulla di più Puro e Vero dell’ingenuità di un bambino […] Con questo tengo a precisare che l’episodio di ieri in aereo era prettamente ironico […] Grazie, caro bambino, per avermi strappato il primo sorriso di oggi in modo toccante. Se c’è soltanto una cosa che sento di poter promettere, è che se mio figlio un giorno mi chiederà di bere dalla sua tazza vuota, io lo farò Sempre”. Chissà come reagirà Teresa a questo video dopo le accuse che gli ha mosso nell’ultima registrazione… Cambierà idea? Chissà.

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne e gli ultimi gossip sulla trasmissione

Antonio ha invece pubblicato un post qualche ora fa in cui fa notare che ci sono 8 gradi fuori e mostrando un outfit davvero carino: nessun riferimento quindi allo scontro durissimo che c’è stato con Kevin e che non sappiamo se manderanno in onda. Intanto Teresa sembra essere piuttosto insicura dei suoi corteggiatori, anche se siamo quasi convinti che il suo cuore alla fine la porterà dal bel romano. E insicuri come lei sono anche Andrea Cerioli, finito al centro delle polemiche per dei comportamenti davvero strani, e Luigi Mastroianni, che in una delle esterne ha persino ricordato Sara Affi Fella.

News Uomini e Donne: gli atteggiamenti che infastidiscono Maria e gli ex protagonisti

Per quanto riguarda Lorenzo, beh, pare che sia Maria a essersi un po’ stufata della sua Giulia, vista l’ultima frecciatina che le ha lanciato. Non ne sapevate niente? Può succedere: le ultimissime su Giulia De Lellis e Irama però non potete ignorarle! Lei è un’ex di Uomini e Donne su cui bisogna tenersi sempre aggiornati, anche perché il post che ha scritto di recente su una foto di Irama ha fatto molto discutere!