Uomini e Donne anticipazioni, la De Filippi stufa di Giulia Cavaglia? Che frecciatina!

Anticipazioni Uomini e Donne, la frecciatina di Maria De Filippi a Giulia Cavaglia nell’ultima registrazione

Ancora anticipazioni su Uomini e Donne, anche se questa volta abbiamo molti più dettagli sul trono di Andrea Cerioli grazie al sito Il Vicolo delle News. Le talpe infatti raccontano di una puntata molto più movimentata rispetto a com’era stata descritta in precedenza e che ha visto anche Maria De Filippi lanciare una frecciatina a Giulia Cavaglia, la corteggiatrice di Lorenzo. Cos’è successo esattamente? Ve lo spieghiamo subito! Voi tenetevi forte perché a nostro avviso La Sanguinaria non sembra nutrire moltissima simpatia per quella che tutti pensano sarà la scelta di Lorenzo Riccardi.

Le esterne di Andrea scatenano il putiferio: Maria interviene, anticipazioni che sorprendono

Tutto è partito dalle esterne che ha fatto Andrea con Federica e Arianna: il tronista ha portato entrambe in una location uguale per vedere le loro reazioni, che in effetti ci sono state e sono state anche belle forti. Andrea è finito al centro della polemica anche per altro – e vi consigliamo di tenervi aggiornatissimi, visti i risvolti -, ma qui vogliamo soffermarci solo su una parte delle prossime puntate. In studio Arianna e Federica non saranno affatto contente del comportamento del tronista, che infatti sarà accusato di aver fatto le stesse cose con entrambe; si è maggiormente risentita Arianna che durante il ballo di Andrea con Federica, ballo che inizialmente gli aveva chiesto lei, ha deciso di uscire dallo studio chiedendo il permesso a Maria. Vi starete chiedendo cosa c’entra Giulia in tutto questo: ve lo spieghiamo subito.

Uomini e Donne anticipazioni, le parole di Maria a Giulia

Il Vicolo scrive infatti che al riguardo Maria ha detto ad Andrea che “Al contrario di Giulia che si alza e se ne va ogni volta, lei [cioè Federica ndr] mi ha chiesto il permesso”. Non è la prima volta che la De Filippi fa battute su Giulia: anche nell’ultima puntata andata in onda infatti ha avuto da ridire su alcuni dei suoi atteggiamenti. E – come ben sapete tutti ormai – non è tanto usuale che Maria si esponga! Cosa succederà in futuro? Chissà! Intanto in studio è successo il caos con Teresa, che ha litigato furiosamente con quasi tutti i corteggiatori, e anche Luigi non è che se la sia passata proprio bene: nella registrazione infatti parlerà di Sara e spiazzerà Irene al punto da farla finire in lacrime. Peraltro in quanto a gelosia, perché di questo si tratta, sappiate che anche un’altra coppia molto amata dai fan di Uomini e Donne oggi ha fatto molto discutere! Ne avete insomma di news con cui saziare la vostra curiosità!