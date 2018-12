Uomini e Donne, duro scontro tra Antonio e Kevin per Teresa: i due troppo vicini

News Uomini e Donne: Antonio e Kevin litigano furiosamente in studio, le anticipazioni

Le anticipazioni su Uomini e Donne oggi si arricchiscono di ulteriori dettagli con le news del Vicolo che ha scritto altri post sull’ultima registrazione. Protagonista questa volta è Teresa Langella che assieme ai suoi corteggiatori Kevin Cristian Basili e Antonio Moriconi ha dato spettacolo. In molti non hanno ancora letto le anticipazioni, quindi è il caso di riassumerle per bene prima di passare a una notizia che era passata inosservata, vale a dire al duro scontro tra i già citati Antonio e Kevin. Veniamo subito al dunque.

Antonio e Kevin litigano furiosamente a Uomini e Donne: Teresa la causa

La lite tra i due corteggiatori è nata perché Teresa dopo aver fatto l’esterna con Kevin ne ha parlato benissimo in studio confessando di essersi trovata in gran sintonia con lui. C’è stato un lungo abbraccio su un ponte e i due sembravano conoscersi da una vita. Nel frattempo Antonio era fuori e stava sentendo tutto fino a quando non ha deciso di rientrare. Il Vicolo racconta infatti che ha nervosamente fatto notare alla tronista che le sue parole sono inspiegabili: “Scusami un attimo – questo il suo ragionamento –, fammi un po’ capire, io sto qua da tre mesi e mo esce fuori che stai meglio con questo arrivato da due settimane?”. Teresa ovviamente ha risposto a tono accusandolo di non avere carattere e nel frattempo Kevin borbottava: è proprio in questo istante che Antonio gli si è avvicinato “a brutto muso” – scrive Il Vicolo – e gli ha urlato contro “Ma tu che vuoi? Da dove sei partito? Ce puoi pure ritornà”. Nessuna rissa insomma, anche se è mancato pochissimo a quanto pare.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne tra “ritorni” inaspettati e frecciatine improvvise

Tante altre cose sono successe in studio a partire da un abbandono importante. E se pensate che i problemi li abbia avuti solo Teresa vi sbagliate: il fantasma di Sara Affi Fella è tornato ad aleggiare in studio dopo le confessioni di Luigi in esterna; Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina, più ona che ina, a Giulia Cavaglia; infine Andrea è stato sommerso ancora una volta dalle critiche per alcuni comportamenti davvero opinabili. Insomma se c’è chi si sta preparando per il matrimonio e chi si spoglia all’improvviso su Instagram c’è anche chi, come i nostri tronisti, fa fatica a fare una sintesi di ciò che sta accadendo nella sua vita. Riusciranno Teresa, Lorenzo, Luigi, Ivan e Andrea a capire davvero con chi iniziare una storia d’amore? Vi terremo aggiornati!