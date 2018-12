Georgette Polizzi oggi, dedica emozionante al futuro marito e aneddoti sulla malattia

View this post on Instagram

Era l’8 giugno quando abbiamo scattato questa foto… esattamente 6 mesi fa… In questa foto c’è tutto… c’è anche il perché ho deciso di sposarti. Quando ti ho conosciuto eri bello da far paura… eri un po’ materialista e molto attento alle apparenze, ti chiamavano il lord; ma quando mi sono ritrovata sulla sedia a rotelle è uscito il vero Davide… Attento premuroso e pieno d’amore. Ricordo come fosse oggi quando mi dicevi: “amore questa sera ti porto fuori a cena!!” Ed io con le lacrime agli occhi ti rispondevo: non me la sento, mi vergogno… mi sento brutta e poi mi guardano tutti…” E tu con un sorriso strepitoso aprivi l’armadio mi vestivi e mi portavi fuori… Quando entravamo nei luoghi pubblici io mi facevo piccola piccola, mi rannicchiavo e tenevo sempre la testa china… tu invece spingendo la mia carrozza con fierezza mi ripetevi: amore smettila perché sei bellissima… sei bellissima per me, e questo è quello che conta! Ho trovato la forza di lanciare la mia carrozza perché dentro di me avevo una voglia assurda di uscire camminando al tuo fianco, tenendoti per mano… Lanciata la carrozza però la mia camminata era terribile… ero scoordinata e sembravo una sorta di robot. E anche lì ogni volta che andavamo da qualche parte e la gente iniziava a guardarmi tu urlavi: avete tanto da guardare?!? È caduta da una moto ferma e si è fatta male… ripeto moto ferma e qui avete capito tutto!!” E scoppiavamo a ridere come dei pazzi. Sei stato strepitoso in quei mesi… sempre con il sorriso. Ma la cosa che ancora oggi mi mette i brividi è che hai avuto la capacità di non farmi mai sentire sbagliata e lo hai fatto con una naturalezza strepitosa. Grazie momo mio… e tra 9 mesi sarai mio marito 🙈! #ilmiotutto #3spollife❤