Georgette e Davide matrimonio: data ufficiale, location, invitati e scelta sul figlio

Quando si sposano Georgette e Davide di Temptation Island: tutti i dettagli

Georgette e Davide di Temptation Island si sposano! La stilista ha annunciato su Nuovo Tv la data del matrimonio. Il grande giorno è fissato al prossimo 15 settembre 2019. La coppia ha optato per un matrimonio esclusivamente civile (“Dopo la malattia crediamo solo nel nostro amore”) e in una cerimonia in stile americano, all’aperto, in mezzo al verde. Davide e Georgette sono indecisi tra due location: o Venezia o Lignano Sabbiadoro. Al grande giorno prenderanno parte ben 200 invitati, tra i quali non mancheranno personaggi famosi. Qualche nome? Mercedesz Henger, Lucas Peracchi, Elisabetta Franchi, Alice Basso. La coppia ha già scelto pure la destinazione per il viaggio di nozze: sarà a Bora Bora.

Georgette Polizzi: “Spero di non arrivare all’altare in carrozzina”

“Sarà una grande festa con circa 200 invitati, nel classico stile americano, all’aperto, circondati dal verde. Sono un po’ preoccupata, però: spero di poter arrivare a piedi e non sulla carrozzina. Anche se adesso posso camminare la sclerosi multipla è una malattia imprevedibile”, ha ammesso Georgette Polizzi, che non ha così nascosto la propria paura. Ma la designer sta affrontando il suo dramma con forza, determinazione e tanto coraggio. E sogna di diventare presto mamma.

Temptation Island: Georgette e Davide vogliono un figlio

“Un figlio? Ci stavamo lavorando e poi mi sono ammalata. Prima devo sottopormi a due cicli di terapia e poi verso marzo posso riprovarci. Quindi non so se arriverò all’altare in dolce attesa, il desiderio c’è”, ha spiegato Georgette Polizzi.