Georgette Polizzi e Davide Tresse, data del matrimonio scelta ma lei ha paura

Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposano: il matrimonio è ormai vicino

Oggi parliamo del matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse. I due fidanzati di Temptation Island si sposeranno molto presto e mentre fervono i preparativi, in tanti vogliono sapere più dettagli sul loro grande giorno. E stanno arrivando proprio adesso su Instagram, grazie alla funzione domande. Georgette oggi aveva voglia di parlare un po’ con i suoi fan e per questo ha voluto rispondere alle loro domande. Qualcuno le ha chiesto quando Davide le chiederà di sposarlo e Georgette ha aggiornato questa persona, che evidentemente si è persa un pezzo: “Lo ha già fatto e abbiamo già fissato la data“, ha scritto su Instagram aggiungendo tre cuori rossi. Naturalmente tutti siamo curiosi di scoprire la data esatta del matrimonio, ma intanto qualcosa turba l’umore di Georgette.

Georgette di Temptation Island parla della sua più grande paura per il matrimonio

La proposta di matrimonio è effettivamente arrivata da parte di Davide, ma negli ultimi mesi non è stata purtroppo l’unica novità nella vita di Georgette. Saprete già infatti che è stata colta da una brutta malattia con cui dovrà convivere per sempre e proprio questa rischia di rovinare il matrimonio di Davide e Georgette. Questa è una delle paure più grandi della futura sposa: “Cosa temo di più? Di arrivare al giorno del mio matrimonio in sedia a rotelle! Mi spaventa molto perché vorrei che quel giorno fosse un giorno speciale e non limitante! Anche se so che il Momo non mi farebbe assolutamente pesare la cosa”.

Georgette Polizzi, come sta oggi a un passo dal matrimonio con Davide

Molti fan si sono anche preoccupati di domandare all’ex di Temptation Island come sta oggi. Georgette ha risposto così: “Eeee bella domanda… Diciamo che con l’arrivo della seconda malattia autoimmune non è facile. I dolori sono tanti ma la mia voglia di vivere è tanta e quindi vi dico che sto bene!”.