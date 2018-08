Georgette di Temptation Island si sposa: “Prima di accettare ho chiesto di…”

Temptation Island, Georgette e Davide si sposano: lei sta combattendo contro la sclerosi multipla

Fiori d’arancio in arrivo per Georgette e Davide di Temptation Island. La coppia protagonista dell’edizione 2016 del programma condotto da Filippo Bisciglia si sposa! Ad annunciarlo è stata la Polizzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Spy. La stilista ha rivelato che la proposta è arrivata in maniera inaspettata durante una serata casalinga. Prima di accettare, però, ha voluto capire le vere intenzioni di Davide, visto che al momento Georgette sta combattendo contro la sclerosi multipla. “Niente anello. Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: “Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti”. Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C’è il rischio che io sia per sempre su una carrozzina e che lui mi debba accompagnare ovunque, anche in bagno. Stiamo decidendo la data”, ha fatto sapere la Polizzi.

Georgette Polizzi sta combattendo contro la sclerosi multipla

In attesa di scegliere la data del suo matrimonio, Georgette Polizzi sta affrontando le prime cure contro la sclerosi multipla, malattia che l’ha colpita all’improvviso. “Ho fatto la mia prima infusione della nuova terapia. Ci tengo a precisare che non è una cura sperimentale, ma è già utilizzata nel resto d’Europa. Ho ripreso la funzionalità di circa l’80% del mio corpo. Sto riprendendo in mano la mia vita e il mio lavoro. Ho la mia azienda, Georgettepol, di capi d’abbigliamento dipinti interamente da me, a mano”, ha raccontato l’ex protagonista di Temptation Island, che ha ammesso di non aver mai avuto una vita facile. Nonostante tutto non ha perso il sorriso ed è pronta più che mai a sconfiggere del tutto questa malattia.

Temptation Island: Georgette e Davide più innamorati che mai

“Davide è stato fondamentale. In alcuni momenti si tende a pensare d’essere soli contro la vita, con lui al mio fianco ho pensato che tutto potesse essere più semplice”, ha confidato Georgette Polizzi.