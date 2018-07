Georgette Polizzi torna in ospedale

Da qualche mese la vita di Georgette Polizzi è stata stravolta completamente. Prima ha pubblicato sui social network alcune foto che hanno fatto preoccupare tutti i fan, poi la triste verità: l’ex protagonista di Temptation Island ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Chi la segue da tempo sa che lei ha sempre utilizzato i social network per raccontare la sua vita a 360 gradi. Ha raccontato tutto sia nel bene, sia nel male. La sua vita social non è solo una vetrina che mostra cose belle, i viaggi e tutti i momenti positivi. Georgette condivide la vita vera, fatta di dolori, sacrifici, lacrime e lotte continue. Grazie alla condivisione con gli altri però Georgette è riuscita a trovare anche un certo sostegno psicologico. A sua volta con la sua esperienza e testimonianza ha aiutato chi brancolava nel buio.

Georgette Polizzi: la prima terapia

La lotta di Georgette Polizzi è solo all’inizio. Martedì 24 luglio 2018 infatti verrà ricoverata in day hospital per la sua prima terapia, come ha confessato lei stessa con un lungo post sul profilo Instagram: “È un farmaco nuovo in commercio che si chiama: Ocrelizumab che è un anticorpo monoclonale umanizzato, progettato per agire in maniera selettiva nei confronti delle cellule B CD20+,u n tipo specifico di cellule immunitarie considerate tra le principali responsabili del danno alla mielina e all’assone che nella sclerosi multipla determina disabilità. I dottori mi hanno elencato gli effetti collaterali e lo ammetto un pochino di paura c’è! !Ma ho deciso che vi racconterò il mio percorso, nel bene e nel male! Perché in questi 2 mesi ne ho sentite tante,forse troppe a riguardo!“.

Georgette Polizzi: continua la lotta contro la sclerosi multipla

Georgette ha voluto affidarsi al cento per cento alla medicina perché crede che farà passi da gigante. Alcune persone rifiutano le terapie e proprio per questo motivo lei ha deciso di raccontare tutto per filo e per segno. Siamo sicuri che tornerà grintosa e forte com’è sempre stata.