Georgette Polizzi: “Contro la sclerosi multipla combatto giorno dopo giorno”

Georgette Polizzi di Temptation Island torna a parlare della sua malattia: “Sto combattendo giorno dopo giorno. Non mollerò mai”

Questo è stato un anno piuttosto duro per Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, da un giorno all’altro si è ritrovata a fare i conti con una brutta malattia: la sclerosi multipla. Adesso, però, con le persone che la seguono e che la supportano Georgette condivide ogni momento del suo percorso riabilitativo. Il suo obiettivo? Dimostrare che nulla è impossibile e che dalle brutte notizie non bisogna farsi abbattere. Un messaggio questo che ha voluto ribadire anche nell’intervista rilasciata a Oggi. “La sclerosi multipla è una malattia che ti colpisce senza preavviso” ha detto “Ma non mi sono fatta abbattere: sto combattendo giorno dopo giorno”.

Georgette Polizzi: “Gli haters mi hanno definito malata immaginaria”

A fare male particolarmente a Georgette sono stati soprattutto le cattiverie che alcuni utenti in questi mesi le hanno scritto sul web. “Per mia scelta non ho puntato i riflettori sulla malattia” ha affermato la Polly “Ma cercavo di far capire ai miei fan che avevo avuto un problema di salute ma che stavo tornando”. “Ovviamente, anche in questo caso, i cosiddetti haters si sono scatenati definendomi una ‘malata immaginaria’ dicendomi che mi sono inventata tutto solo per notorietà” ha poi aggiunto l’ex volto noto di Temptation Island. Abbattersi e cedere all’odio, però, non fa parte del suo carattere.

Georgette Polizzi: dopo la diagnosi miglioramenti pazzeschi

Al settimanale Oggi Georgette Polizzi ha spiegato di quanto il suo approccio positivo verso la guarigione la stia aiutando nel suo percorso riabilitativo. “Parlando con i medici ho imparato che ogni malattia autoimmune è comandata per una buona percentuale dalla testa” ha dichiarato nell’intervista la ragazza “Se la testa sta bene accetta la malattia e fa di tutto per combatterla”.