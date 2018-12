Elia e Jane prima intervista insieme, lui risponde all’ex: “Ho fatto la mia scelta”

Elia Fongaro e Jane Alexander a Domenica Live dopo il Grande Fratello Vip

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, oggi Elia Fongaro e Jane Alexander sono a tutti gli effetti una coppia. E come tale hanno deciso di fare la prima intervista insieme a Domenica Live, nella puntata in onda il 9 dicembre. L’ex Velino di Striscia la notizia e l’attrice inglese hanno scelto di frequentarsi ed esplorare come si deve il loro sentimento. “Ci stiamo frequentando”, hanno detto all’unisono i due ex gieffini. Il modello ha poi ammesso: “Jane è rara e preziosa. Lei è stata per me è una piacevole sorpresa”. Non solo, Elia ha pure replicato alle accuse della presunta ex fidanzata. Nei giorni scorsi sono saltate fuori le dichiarazioni di una certa Elisa, una ragazza che avrebbe frequentato Fongaro prima dell’inizio del reality show. Il 27enne ha chiarito che non c’è mai stato nulla di importante con questa Elisa, niente di troppo speciale come quello che è nato nei confronti di Jane.

Elisa Fongaro replica alle accuse della presunta ex Elisa

“Non stavamo insieme prima del Grande Fratello Vip. Mi dispiace che ci è rimasta male ma io ho fatto la mia scelta. Jane sa tutto e non devo giustificarmi”, ha puntualizzato Elia Fongaro a Domenica Live. “Elisa, che ho conosciuto anni fa, è una persona a cui voglio bene. È vero, mi è stata vicina in un momento difficile ma molte cose che ha detto non sono vere”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Se tutto questo serve a lei per visibilità va bene, mi fa piacere. Ma per me la vita privata deve restare tale”, ha ribadito il ragazzo. E poi ha fatto sapere: “Sì, con Elisa c’è stato qualcosina. Ma nulla in confronto a quello che c’è con Jane”.

Jane Alexander ha chiuso con Gianmarco Amicarelli

Nel frattempo Jane Alexander ha chiuso con l’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli. Dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, la star di Elisa di Rivombrosa ha avuto un lungo confronto con l’uomo e lasciato la casa dove abitava dallo scorso aprile. “Ora sto in un bed and brekfast a Roma e sto cercando casa”, ha sottolineato l’Alexander.