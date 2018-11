Jane Alexander a Verissimo: “Con Gianmarco è finita”, poi parla di Elia

Jane Alexander e Elia Fongaro news: le dichiarazioni dell’attrice a Verissimo

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli. L’attrice inglese lo ha annunciato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 1 dicembre. Dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, Jane ha avuto un lungo confronto con il suo ex fidanzato. “Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l’ho più sentito”, ha detto l’Alexander.

Elia Fongaro e Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip

Tornata di nuovo single, Jane Alexander pensa ora al futuro con Elia Fongaro, il modello conosciuto proprio al Grande Fratello Vip. La donna ci va però con i piedi di piombo: è ancora presto per parlare di vera storia d’amore. “Io ed Elia ci parliamo molto. È un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene nella casa e che voglio conoscere bene”, ha assicurato l’Alexander. In attesa di scoprire cosa accadrà ai due, Jane ha voluto ringraziare pubblicamente Gianmarco per il modo in cui l’ha aiutata ad uscire dall’alcolismo.

Verissimo: la lotta di Jane Alexander contro l’alcolismo

“Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. In questo mi ha aiutata moltissimo Gianmarco. Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare aventi così”, ha ammesso Jane Alexander.