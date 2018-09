Jane Alexander la confessione al GF Vip: “I miei problemi con l’alcol”

Jane Alexander e il delicato racconto al Grande Fratello Vip: come ha combattuto la dipendenza di alcol

Jane Alexander, definita una bellezza senza tempo, ha scelto di entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. La prima notte l’ha trascorsa nella Caverna, insieme ad altri suoi compagni di avventura. Proprio qui, l’attrice si è lasciata andare a una delicata confessione. In questi ultimi anni, Jane è stata seguita da un centro che l’ha aiutata a sconfiggere la sua dipendenza da alcol. Ebbene l’attrice ha vissuto un periodo legato proprio alle bottiglie. Lei stessa confessa ai suoi compagni che non riusciva neppure a ricordare cosa accadeva la sera prima. Attraverso l’aiuto di persone qualificate, la Alexander ha finalmente ritrovato se stessa. Fino a questa estate, Jane ha avuto bisogno di chiamare questo centro, per avere consigli. In particolare, la Alexander telefonava i dottori ogni volta che sentiva il bisogno di bere. A questo punto, i medici trovavano la frase giusta per riportarla sulla giusta strada. Proprio così, Jane è riuscita a sconfiggere finalmente la dipendenza da alcol.

Jane Alexander è riuscita a distruggere la sua dipendenza da alcol grazie all’aiuto degli esperti

Giulia Provvedi è rimasta molto colpita da questa storia. La gemella di Silvia ha, infatti, rivelato di trovare Jane una donna molto forte. La Alexander è riuscita a trovare, non solo la forza di uscire da questa dipendenza, ma anche di ammettere di averla. Non tutti riescono a confessare questo grande problema. Jane ci ha tenuto a precisare che la dipendenza da alcol non significa solo bere in continuazione, anche appena svegli. Ma avere il bisogno di rifugiarsi nelle bottiglie. In particolare, ha confessato che a lei bastava bere il primo bicchiere per andare fuori di testa. Una storia molto delicata, che potrà sicuramente aiutare molte persone che non riescono a trovare la forza di uscire da questo tunnel.

Grande Fratello Vip, Jane Alexander e la confessione che ha colpito tutti

Una storia, quella di Jane, che ha colpito gli altri concorrenti, attenti ad ascoltare tutti i dettagli. Un bel passo avanti per l’attrice, la quale è in grado di riconoscere il suo passato problema. Ora fortunatamente, con l’aiuto degli esperti, la Alexander è riuscita a superare questo periodo. Jane ha fatto un percorso molto profondo in questo centro, alla ricerca di se stessa. Nel frattempo, il risveglio di Ivan Cattaneo, anche lui nella Caverna, non è stato dei migliori visto che questa notte ha avuto un attacco di panico.