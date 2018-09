Ivan Cattaneo voleva lasciare il GF Vip: attacco di panico nella notte

Ivan Cattaneo ha un attacco di panico al Grande Fratello Vip: il cantante ha pensato di lasciare il gioco

Arrivano i primi problemi al Grande Fratello Vip, in particolare per Ivan Cattaneo. Il cantante di cover di successo si trova a vivere questa esperienza all’interno della Caverna, insieme a Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Ivan si sveglia questa mattina e raggiunge i compagni di avventura, a cui rivela di aver passato una brutta nottata. In particolare, Cattaneo confessa ai suoi compagni di essere stato costretto a combattere contro un attacco di panico. Il cantante non augura di vivere un momento del genere neanche al suo peggior nemico. Durante questo malessere, Ivan ha addirittura pensato di uscire dalla porta, lasciando così il reality. A questo punto, Jane ironizza sull’accaduto chiedendo agli altri concorrenti di fermare Cattaneo se dovessero vederlo scappare. A consolarlo ci pensa Francesco, il quale tenta di capire cos’è davvero accaduto al cantante.

Attacco di panico per Ivan Cattaneo durante la prima notte nella Caverna

Un doloroso attacco di panico quello accaduto questa notte a Ivan. Il cantante racconta ai suoi compagni il duro momento che ha dovuto vivere nel corso della prima nottata all’interno del reality. Mentre fa colazione, Catteneo racconta quanto accaduto a Monte, il quale tenta di consolarlo. L’ex tronista di Uomini e Donne rassicura il compagno di avventura, affermando che il momento di tachicardia che si vive durante un attacco di panico è solo un’impressione. Infatti, questo malessere è provocato da un forte momento d’ansia, in cui si pensa addirittura di morire. Proprio per tale motivo, il cantante era arrivato a pensare di lasciare immediatamente il reality. Fortunatamente il cantante è riuscito a gestire questo momento e a continuare così l’avventura.

Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo e l’attacco di panico nella notte: il cantante ha superato il momento

Ora Ivan sta bene. Il cantante appare tranquillo mentre parla con gli altri concorrenti e sembra non avere più alcun problema. Inizialmente sembrava sconvolto per quanto accaduto stanotte, ma poi è riuscito subito a tornare in sé. Dunque, pericolo passato per Ivan, il quale avrebbe potuto abbandonare già da ora il reality.